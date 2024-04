El éxito comenzará para 5 signos con la lluvia de estrellas

Las Líridas son unas de las lluvias de estrellas más esperadas del año y en este 2024 comenzaron el pasado 14 de abril y se extenderá hasta el último día del mes. Serán dos semanas de espectáculo en el firmamento, aunque en el tercer fin de semana de abril se desarrollará el momento más intenso.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Es el mejor momento para buscar la asesoría que necesitas para solventar ese asunto que tanto te inquieta. Te encontrarás con personas que guiarán hasta al indicada. Eso sí, para tener éxito en esta cruzada será necesario que te armes de mucha paciencia porque muchas cosas pueden salir como no las tienes planteadas, pero no quieren decir que estén mal o te perjudiquen. Al contrario, conseguirás muchos beneficios en un corto tiempo.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Por fin conseguirás controlar esas situaciones que se habían escapado de tus manos por no contar con la experiencia, ni conocimiento suficiente para hacerle frente, pero ahora todo cambiar porque te estarás preparando, será ensayo y error, de esta forma de nuevo todo volverá a ti y eso incluye tu seguridad, ya que todo esto te has estado haciendo dudar de ti y tus capacidades. No te desesperes, solo ve al ritmo que mejor te acomode y no al que los demás pretendan.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

La búsqueda de empleo terminará. Es posible que a partir de este semana te brinden la oportunidad para que demuestres qué sabes hacer o que realmente estás dispuestas a aprender otras actividades que nunca antes has practicado, pero que ahora serán las que provean a tu hogar. Lo cierto es que estarán muy contenta y tranquila porque ya no tendrás que pensar en cómo resolver para llegar a fin de mes y asumir los compromisos respectivos.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Una excelente noticia te darán sobre la salud de una mujer que es importante para ti. Ella pudiera estar avanzando rápidamente hacia conseguir por completo su bienestar. La resiliencia y el pensamiento positivo al que está aferrada son los principales motores y antídotos que han permitido su evolución. Mírate en ella y rescata estas virtudes que son admirables y que otras personas carecen. Te sentirás muy afortunada y agradecida por este éxito que tendrá, porque ella forma parte de ti.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Iniciarás un proceso de renacimiento que te llevará por lugares recóndito de tu alma y que podrían mostrarte algunos aspectos dolorosos a los que deberás hacerle frente y derribarlos, para construir allí un hermoso jardín con flores. Tendrás que dejar muchas personas atrás, así como situaciones que no aportan nada a tu crecimiento. Será un etapa bastante dura, en la que experimentarás diversas emociones, pero te darán la paz que tanto anhelas.