La lluvia de estrella Líridas y Mercurio retrógrado estallarán la suerte de 4 signos

Esta semana arrancó la lluvia de meteoritos Líridas, unas de la más abundante del año, y que dará un espectáculo hasta el 30 de abril, siendo este 21 y 22 su punto más cumbre, aunque concuerde con la Luna llena, por lo que es posible que puedan apreciarse tan bien, asegura el portal de astronomía Star Walk.

Esto se le une el fin de Mercurio retrógrado, que desde el pasado 2 de abril y hasta el 25 del mismo, desde la Tierra parece que hace su movimiento de traslación en retroceso, aunque en realidad no es así. Estos dos eventos influirán positivamente en los cuatro signos: Cáncer, Libra, Capricornio y Piscis.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Tendrás la suerte de conocer a una persona con un gran parecido a ti, con quienes habrá una química impresionante, pero no para ser pareja, sino para iniciar la linda aventura de una verdadera amistad. Todo esto te hará sentir muy bien, especialmente, porque no has tenido mucha suerte que digamos en este aspecto, al confiar en personas que no supieron valorar lo que le entregaste. Las cosas se irán dando paso a paso, pero sabrás que ella es la persona correcta.

Recomendados

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

En materia laboral todo marchará de maravilla, mucho mejor de lo que te has planteado, superando tus expectativas. Hará espacio para el diálogo, para que cada uno plantee y defienda sus de pensamientos, todo desde la cordialidad y el respeto. Se llegará a un consenso que marcará un precedente, fijando así los parámetros para permitir que la armonía siempre esté presente. Que haya métodos de contingencia que permitan equilibrarla cuando sea necesario.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Es momento de aprovechar el potencial de cada una de las personas que te rodean, de los que tienen tu entera confianza. Esto si realmente deseas iniciar tu propio emprendimiento, ya que ellos te dirás desde su conocimiento y experiencia qué es lo que mejor te podría funcionar para que tengas éxito, no cometas errores, y conseguir recursos valiosos que haría despegar lo que quieres formar. Una lluvia de ideas te caerá muy bien. Apóyate en ellos que te dirán con total franqueza qué es lo que más te conviene.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Hay un asunto de pasado del que no te has podido librar. Sin embargo, a partir de ahora será otra realidad porque conseguirás la manera de irte deslastrando de esto, sin que represente tanto dolor, así como también tomando decisiones muy apropiadas para tener un futuro mucho más funcional y próspero. Solo requiere de paciencia y constancia, así como de dejar de lado los pensamientos negativos.