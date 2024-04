Las líridas llegan con toda su fuerza para potenciar la suerte a todo el zodiaco

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Usa tu poderosa arma de la persuasión para que conseguir eso que tanto quieres. Pero tienes que muy sutil para que no se juegue en contra. No es necesario que debas hacerlo todo en un día, también puedes hacer en varios, así no descubrirán tus intenciones.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Siempre has sido temerosa, pero llegó el momento de que arriesgues porque hay muchísimas posibilidades de que obtengas eso por lo que tanto has luchado. No le des terreno a los pensamientos negativos, visualiza tu meta, celebrando tu logro y así verás los buenos resultados.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Necesitarás escuchar con mucha atención para solucionar un problema con el que has lidiado varias semanas. Ahí estará la clave. No te desesperes, porque entonces dejarás pasar la oportunidad y todo podría complicarse. Conserva la calma.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

No dudes en pedirle un consejo a un experto o una persona a quien le tengas mucha confianza, ya que esto te dará mucha más seguridad para desarrollar lo que tienes en mente, que de por sí es una idea brillante, pero en los que hay que correr ciertos riesgos.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

En materia de salud, pasarás un gran susto, por un momento te arrebatarán la tranquilidad que tienes, pero pronto lo recuperarás cuando personas certificadas te hablen con certeza de que no corres ningún tipo de peligro. Te sentirás bendecida y afortunada.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Los días son perfectos para que te traces una meta, para que comiences a trabajar en un objetivo nuevo, ya que tendrás todo a tu favor para que desarrolle sin novedades, y alimentes tu motivación que es lo que te permitirá salir adelante.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Estará en reconstrucción, así que tienes que tendrás que ser mucho más noble contigo misma, no sobreexigirte y tener autocompasión, porque te hará mucha falta para forjar una versión mejor de ti. Date el tiempo para cambiar y mejorar.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La situación laboral va cambiando favorablemente porque surgirás nuevas opciones para que puedas generar dividendos. Uno de esos trabajos informales o temporales será el que te catapulte hacia uno fijo, con buenos beneficios que te garantizarán estabilidad.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

No dejes que la desesperación y las opiniones de los demás nublen tu juicio, lo que realmente deseas. Solo tienes que poner analizar qué tanto estás dispuesta a dar, a gastar, a renunciar. Allí hallarás las respuestas. No firmes ningún contrato hasta que estés 100% convencida.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

El amor te dará una grata sorpresa. Te dará una lección que te conmoverá hasta los huesos y aprenderás a valorar lo más pequeños en tu vida, también a expresar más con palabra y acción el agradecimiento. Algunas cosas van a cambiar en los próximos días.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Tendrás la atención necesaria para que plantees todo lo que desees, para demostrar que eres muy buena y es hora de que te valoren, especialmente tu conocimiento. Así que hay una alta posibilidad de que te asciendan o te den un aumento.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Tienes que hacer una depuración de tu vida. Ya tienes que aprender que hay ciertas personas para ciertos momentos de tu vida, son ángeles que te ponen para que salgas del fango. Así como hay otros que estarán para ti incondicionalmente a pesar del tiempo y las circunstancias.