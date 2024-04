Estos son los cambios que tendrán algunos signos tras la alineación de los planetas

Venus, Mercurio, Neptuno, Marte y Saturno darán un espectáculo este 20 de abril poco antes del amanecer cuando se alineen en el firmamento y se puedan ver a simple vista, menos Neptuno, en todo el mundo. Así lo destacó el portal de astronomía Star Walk.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Se viene un duro momento de gran aprendizaje, en el que experimentarás una montaña rusa de emociones, las cuales te conectarán con lo más profundo de tu esencia. Será un capítulo bastante significativo de tu vida. Ahora no tenderás mucho de que lo te sucederá, porque estás atrapada en creencias que comprenderás que deberás desaprender para verle el propósito a estas experiencias. Lo mejor será enfrentar y no evadir, porque que entonces se convertirá en un círculo de nunca acabar. Busca a personas de confianza y sabia que te brinden consejos.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Has luchado mucho por tus metas, por siempre atender todos los compromisos, pero ahora tendrás que bajarle a intensidad a tu ritmo de vida y será tu mismo cuerpo el que te ponga los frenos. Lastimosamente, no has querido ver las señales que este te ha estado enviado. Recuerda que como cualquier máquina, no se puede pasar de su capacidad y mucho menos sin recibir ningún tipo de mantenimiento. Habrá una pausa en tu rutina, que te angustiará, pero será el cosmos enviándote un valioso mensaje.

Recomendados

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

La gratitud y humildad con la que siempre has mantenido las relaciones de tus amigos, compañeros y conocidos será lo que motivará a alguien, quien menos tú piensas, para que te dé un regalo que será una gran bendición en este momento, porque será justo no lo que necesites. Tu corazón noble es una de tus mayores virtudes y te traerá buenas sorpresas. Sigue así y transmite esos valores a otras personas. Pero esto no será todo, porque es muy posible que las buenas energías contribuyan a que se destraben procesos que te catapultarán.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Las situaciones no están perdidas, hasta que realmente lo están, por esto no debes desecharlas de una vez mientras no hayas agotado todas las alternativas, porque la esperanza es lo último que se pierde. Aférrate a ella, con la fuerte convicción de que lo lograrás, incrementarás las posibilidades de que se materialice. Ahora bien, si realmente no da, también debes leer muy bien este resultado, porque es un mensaje que te están enviado. Quizá ahora no te conviene, no es tu momento o no es para ti, pero busca siempre lo positivo.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Evoluciona que estás en el preciso instante de tu vida para hacerlo. No puedes quedarte anclada a una versión de ti que grita que desea un cambio mucho más grandioso y positivo. Hazle caso a la intuición, atrévete a explorar, lánzate a la aventura, a descubrir paisajes, personas, momentos, pero tienes que moverte porque la vida es demasiado grandiosa como para conformarse con lo que te ha llegado cuando puede darte muchísimo más.