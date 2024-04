La luna creciente dará un golpe de abundancia a 6 signos del horóscopo chino

Desde este lunes 15 de abril, la Luna inició su proceso creciente y la media luz de esfera traerá mensajes trascendentales para los animales del horóscopo chino: Tigre, Mono, Dragón, Conejo y Cabra, que deben poner en práctica para conseguir lo que desean.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Hay un chico que está muy interesado verdaderamente en ti, en conocer bien, formar parte de tu vida. Déjalo entrar, está caminando en el mismo sendero que tú y sería una excelente compañía. Tiene muchas cosas interesantes que puede mostrarte. Es normal que sientas miedo, pero no te aferre a ese sentimiento. Date la oportunidad de averiguar qué pudiera pasar.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Saldrás de todo ese trabajo atrasado que te está mortificando tanto. Con mucha paciencia y sin tanta procrastinación conseguirás saldar todo lo que debes. No te hagas la súper mujer, así que de ser necesario no dudes en pedir ayuda. Todos los que te conocen saben lo responsable que eres y que este atraso se debe a hechos fortuitos que no puedes controlar. Ya la siguiente semana todo volverá a la normalidad. Recuerda agradecerles a esas personas por su gran colaboración.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

A veces pasas los días enfocada en lo que necesitas, en las responsabilidades y te olvidas de disfrutar de las pequeñas cosas que la vida regala a diario. Tienes que aprender mucho de los niños, quienes pueden asombrarse por lo más sencillo, que ríen de las simplezas y ver amor. Ahora no dejes que la vida pase por encima de ti, disfruta de este viaje, porque eres afortunada al poder gozar algunas cosas que otros no y se mueren por estar en tu lugar.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Es bueno que busques la unidad familiar. Han sucedido muchas vivencias que los han alejado, tanto en distancia como en trato. No es justo que todo se desmorone por el orgullo y tú será quien de uno los junte, que se digan algunas verdades para continuar y labrar una relación muy más serena, reciproca, paciente y amorosa.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Gracias al universo conseguirás la fórmula para dejar atrás esos momentos del pasado que han sido muy dolorosos. No es que olvidarás, sino que ya no te afectará. Pasarás la página para escribir un nuevo capítulo de tu vida, con grandes lecciones que te ayudarán a continuar con mayor sabiduría que antes. Aprenderás de todo vivido, ya no se repetirá más. Le pondrás un pare y te liberarás.