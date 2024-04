Horóscopo chino: la conjunción de Marte y Saturno dará abundancia y paz a 5 signos

Este miércoles 10 de abril, Marte y Saturno tuvieron un aparente acercamiento en el firmamento que generó un explosión de abundancia y paz en el horóscopo chino, haciendo que quienes nacieron bajo la influencia de esos animales tengan una mejoría en sus empleos, un periodo de calma y una recompensa por tener paciencia ante la adversidad.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

No sueltes el trabajo que tienes hasta que concretes la otra oferta, que es demasiado buena, pues te darán lo justo y real por tus conocimientos y experiencias. Además de que mejorarás la situación en tu familia. Pero si estás desempleada, no temas porque se viene una llamada que cambiará para mejor la situación que tienes. Ya los temas relacionados con cubrir las responsabilidades mes a mes quedarán saldados.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Sigue firme en tu postura, pese a las contraindicaciones que puedes recibir. Esto solo indica que estás yendo por buen camino y desean que desistas. Necesitas que todo llegue a buen término y así será. Tendrás el apoyo inquebrantable de muchas personas, no tengas miedo y sigue. Muy pronto conseguirás eso por lo que tanto estás luchando y ya no sentirás más temor ni inseguridad.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

La paciencia que tendrás ante una situación bastante complica te dará la oportunidad de conocer a una persona que marcará positivamente tu vida. Es posible que se convierta en tu gran aliado justo en este momento en el que más lo necesitas. Tiene una visión de la vida quizá un poco más amplia que la tuya, lo que será esencial para esta nueva amistad naciente y que promete ser para toda la vida.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Tendrás el tiempo para dedicártelo. Te hace falte mimarte y es ahora. Invierte en ti, en tu aspecto físico, en tu bienestar emocional y mental, así verás que poco a poco conseguirás el equilibrio que tanto estás buscando para tu vida. Es necesario que hagas cosas distintas, que te atrevas a explorar más allá de tus límites y te des cuenta que tienes tanto potencial por explotarlo.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Comenzarás un proceso de mucha calma, donde conseguirás respuestas a muchas dudas que te han atormentado durante años. Ya no habrá más tormentas que te nublen el juicio. Has dado mucho y estás cansada, en hora de tomarte una pausa y ver todo desde las barreras, como una gran espectadora. Ya no habrá más miedo, y la seguridad estarán a todo dar.