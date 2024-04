Horóscopo maya: la lección que debe aprender cada signo tras el eclipse solar

Imox (cocodrilo)

Del 21 de marzo al 9 de abril

Tienes que medir tus palabras, porque lo que sale de tu boca es lo que hay en tu alma o de lo que careces. Sueles enojarte con los demás, pero en realidad en contigo, por ellos son tu reflejo.

Iq’ (viento)

Del 10 de abril al 29 de abril

Sé un poco más flexible contigo, no tienes por qué se exigirte demasiado, al punto de que a veces te saboteas. Eres muy eficiente, pero ponte un límite y aprende que las cosas también pueden salir mal.

Aq’ab’al (noche)

Del 30 de abril al 19 de mayo

Cultiva la paciencia. No es algo fácil, pero sí de gran satisfacción cuando la consigue porque es un gran tesoro que todos quieren tener, pero que no lo logran. Busca ayuda, pide consejos de expertos.

K’at (red)

Del 20 de mayo al 8 de junio

Aprende a guardar un secreto, porque aunque esa persona cree en ti. No importa si la tercera persona no conoce a quien te lo confió. Ponte en su lugar: ¿te gustaría que los demás supieran todo de ti?

Kan (maíz)

Del 9 de junio al 28 de junio

La valentía es un recurso que te abre muchas puerta y a pesar de que creas que no la tienes, tampoco lo des a demostrar, porque eso también te resta oportunidades.

Kame (muerte)

Del 29 de junio al 18 de julio

Si sabes que quedarte en el ese lugar o con esa persona te restará tranquilidad, entonces sal de ahí, aunque tengas que empezar de cero en otro espacio, porque tienes que buscar tu calma

Kej (venado)

Del 19 de julio al 7 de agosto

No tienes la capacidad para todo y debes dejar que los demás también demuestren que pueden. Así que es momento de que delegues funciones, es una forma de aceptar que no puedes.

Q’anil (semilla)

Del 8 de agosto al 27 de agosto

En la medida que puedas, procura desaprender un mal hábito, cámbialo por uno que sí le deje beneficios a tu vida. No tiene que ser todo al mismo tiempo.

Toj (ofrenda)

Del 28 de agosto al 16 de septiembre

Acepta las consecuencias de tus actos, asume que muchas veces no aciertas y sale mal. Errar es de humano, pero rectificar de sabios. Esto dirá mucho de ti.

Tz’i’ (perro)

Del 17 de septiembre al 6 de octubre

Aunque las cosas se pongan difíciles, nunca pierdas las esperanzas, no te des por vencida tan fácilmente, porque lo bueno siempre de requiere de más esfuerzo.

B’atz (mono)

Del 7 de octubre al 26 de octubre

Observar es “ver” con todos tus sentidos y esto lo que más tienes que poner en práctica para que las oportunidades de ser exitosa no te sigan pasando de largo.

E (camino)

Del 27 de octubre al 15 de noviembre

No des nada por supuesto porque precisamente esto es lo que más trae problema, porque la mayoría de las veces las cosas que suponemos no son reales, solo quedan en la imaginación.

Aj (caña)

Del 16 de noviembre al 5 de diciembre

Aunque ya sepas cuál será la respuesta, es mejor preguntar primero, así tendrás la certeza de que es lo que esperas y no habrá campo para los malos entendidos o las excusas.

Ix (jaguar)

Del 6 de diciembre al 25 de diciembre

Comparte con tu familia, porque hacerlo no significa llegar y echarse en el cuarto o dedicarse solo a las tareas del hogar, sino también a disfrutar de una serie, un helado, un juego de mesa.

Tz’ikin (ave)

Del 26 de diciembre al 14 de enero

Elige bien a quién le dices lo que sientes porque muchas veces más de una persona sabe por lo que estás atravesando y empiezan a juzgar, hablar a tus espaldas.

Ajmak (venado)

Del 15 de enero al 3 de febrero

Aprende a decir “No” cuando lo sientas y quieras, porque los demás tienen que respetar tus decisiones. Quienes se opongan es porque siempre han abusado de tu confianza.

No’j (sabiduría)

Del 4 de febrero al 23 de febrero

Dedica tiempo de ti para arreglar y cuidar tu imagen personal, no es para agradar a los demás, sino porque es un acto puro de amor hacia ti misma.

Tijax (cuchillo)

Del 24 de febrero al 15 de marzo

Tienes que pensar más desde la abundancia que desde la carencia, porque las cosas no es que son costosas, sino que no están en tus planes, por ahora no es tu prioridad.

Kawoq (tormenta)

Del 16 de marzo al 4 de abril

Opta por salir de todo lo que no sirve o no usas en casa, no solo circularán las energías, sino que le darás la bienvenida a más cosas buenas en tu vida, y eso puede incluir más billetes.

Ajpu (sol)

Del 5 de abril al 24 de abril

Tienes que cultivar la red de apoyo que has formado con tanto cariño. A veces no cuentas con el tiempo o hay diferencias, pero siempre busca la forma de estar en contacto.