Doble conjunción en la primera semana de abril sellará la suerte de 5 signos

Este sábado 6 de abril se desarrollarán las primeras conjunciones lunares del mes. La primera será con Marte mientras que la segunda la protagonizará con Saturno, ambos planetas estarán cerca del satélite natural en su fase de cuarto menguante desde la constelación de Acuario, cerca del amanecer, lo que traerá buena suerte para Aries, Cáncer, Libra, Escorpio y Piscis.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tendrás una excelente compañía durante esta primera semana. Será enriquecedor estar al lado de esa persona, ya que te proporcionará grandes lecciones y consejos que te permitirán enrumbarte en tese nuevo ciclo que estás viviendo. Solo debes estar abierta a escuchar cómo ella ve las situaciones de otras perspectivas muy distintas a las tuyas, pero que son valederas, igualmente. Se convertirá como en tu guía o mentora.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

El agradecimiento te abrirá innumerables puertas y te sentirás afortunada. Verás que el universo te regalará día a día oportunidades. No es que antes “antes no o hacía”, sino que no se puede pedir cuando no se agradece. Hay que ver como una bendición todo lo que se tiene y de lo que se carece. Ya aprendiste y ahora te toca recibir todos los regalos para que tu, por tus propios medios, termines llegar a la meta. También has aprendido a valorar la adversidad.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

La situación laboral mejorará notablemente porque habrá un exceso de energías positivas que equilibrarán el ambiente. No tendrás que lidiar con pleitos, desacuerdos y más porque la armonía reinará. También se viene un proyecto en el que tu nombre sonará porque estás capacitada. Es posible que te hagan un contrato por un determinado tiempo, que te lleve a uno indefinido luego de que vean tus resultados.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Llegarás a un entendimiento con tu pareja. Identificarán esas falencias que están haciendo mella en su estabilidad, trabajarán por recuperar esa chispa que los unió. Será un proceso un poco lento, bastante enriquecedor en el que sentirán que nuevamente se están conquistando. Pero si estás soltera, entonces hay una alta probabilidad de esa comiences a mirar de forma distinta a un hombre con quien has mantenido una relación cordial desde hace muchos años. Algo te hará match en esta oportunidad.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

El dinero no será problema por esta semana, ya que no ocurrirán inconvenientes que mermen en tu economía. Centra esta semana en ver en qué puedes invertir o qué puedes hacer para que se multiplique. Aplica alguna vieja estrategia, pide asesoría. Otra opción es cubrir algunas necesidades que tienes en casa. Haz una lista y prioriza para que vayas saldando poco a poco lo que tienes pendiente para tener más comodidades.