Abril promete ser exitoso para 4 signos del zodiaco chino

En este mes se desarrollará el primer eclipse solar del año, que tendrá una energía muy marcada e influirá en el éxito de algunos animales del zodiaco chino, como la Rata, Buey, Serpiente y Caballo, quienes lograrán adaptar con rapidez a los cambios, conseguirán equilibrar su vida amorosa y poner más límites para sobre salir en el dinero y el trabajo.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

El amor estará con el viento en popa porque atrás están quedando todas esas conductas y actitudes que han causado tanto daño. Ambos han aprendido a modelar esas acciones que perjudican no solo la relación con la pareja, sino con el entorno en general. Están avanzando a pasos agigantados y están disfrutando de la armonía que esto trae consigo. Sin embargo, si estás soltera, cada día están siendo más consciente de ti, y ese conocimiento te empoderará para saber elegir mejor a tu próxima “media naranja”.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Estás priorizando tu salud y bienestar, lo que trae cambios bastantes positivos para tu vida. Son días en los que la tentación estará muy fuerte, pero tu voluntad se ha vuelto más potente con el transcurrir de los días. Sigue por ese camino, no solo tener un gran equilibrio físico, sino también mental. Esto será lo que te dé más poder. Al final del año verás hacia atrás y te sentirás orgullosa de lo que has conseguido y la mejoría que has tenido tras esos pequeños, pero significativos cambios en el estilo de vivir.

Recomendados

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Te has adaptado muy bien a los cambios que en un principio pensaste que serían catastróficos para ti. Conseguir un punto bueno en cada proceso es lo que te lleva a tener éxito en las etapas que vives. Muchos te subestimarán, ya que aún te falta mucho camino por recorrer, pero eso será motivador para ti, porque tendrás en temple para saber que puedes hacer mucho más aunque tengas diferentes situaciones jugando en tu contra. Adaptarte rápido es una de tus fortalezas que te darán éxito.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Si quiere triunfar en el dinero y el trabajo, vas a tener que poner de lado ciertos criterios, así como sentimentalismo que terminan jugándote en contra. Estás conscientes de que estos son algunos de tus defectos, pero aprovecha las energías que trae abril con el eclipse solar y las lluvias de meteoritos para que puedas trabajes en ellos y consigas la fórmula perfecta para que no se aprovechen de tu exceso de empatía. A medidas que pongas más límites, le verás la cara al triunfo.