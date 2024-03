En año bisiesto estalla la prosperidad, la abundancia y el amor para 5 signos del 2 al 8 de marzo

El portal espiritual del 29 de febrero ya está abierto y con él todas las posibilidades para atraer las energías positivas que se deben aprovechar para asumir retos.

Cáncer, Libra, Géminis, Capricornio y Acuario serán los signos afortunados que aprovecharan las buenas vibras para mejorar en el plano profesional y lograr la abundancia que los hará garantizar el futuro y la felicidad.

Cáncer

Los próximos días notarás un cambio muy positivo en el plano laboral, donde de repente esos negocios estancados, arrancan y con él comienza a fluir el dinero. Para que la abundancia llegue, tienes que esforzarte aun más y empeñarte en sacar adelante todo el trabajo que tienes acumulado. Prudencia con lo que dices porque a tu alrededor hay personas pendientes y quieren generar un chisme, un conflicto. Alerta para que todo siga marchando como hasta ahora en sana paz y con la abundancia por la que trabajas.

Libra

Vas a brillar en esa reunión donde presentas los logros alcanzados en tu trabajo. Inversionistas ven con buenos ojos tus ideas y estrategias, así que prepárate porque vienen nuevas oportunidades que no puede desaprovechar. El hecho de que estés bien en este lugar, no quiere decir que no tengas disposición a un cambio. Claro que sí, porque todo lo que sea para crecer está en tu camino, solo tienes que decidir. La familia ha sido un apoyo fundamental, así que mantenle unida y en armonía para que la prosperidad siga reinando y tomando en cuenta que todos suman para el bienestar.

Géminis

Hay un nuevo proyecto que tiene perspectiva de crecimiento y es donde debes meterte de cabeza porque con él vas a lograr el equilibrio económico que tanto ansías. Atrás van a quedar esos días de presión y ahogo económico, porque el dinero va a fluir. Una de las cosas que necesitas resolver para que la prosperidad continué llenando tu vida es salir de las deudas que generan cargas negativas. La familia también se siente tranquila al verte resurgir como el ave fénix. El carisma, la intuición y la actitud positiva logró este cambio que tanto estabas buscando.

Capricornio

Con el cambio de actitud, lograste solucionar varios conflictos que te tenían estancada y no te dejaban avanzar en lo profesional y lo económico. Logras liderizar un proyecto que será el que te dará el dinero y la fortuna para garantizar tu futuro. Un golpe de suerte tendrás en un momento que con amigos te decidas a apostar por un número, una lotería que te traerá eso extra que no le viene mal a nadie. Cuidado con tu pareja, se siente abandonada y está en ti retomar esa conexión que los ha mantenido unidos hasta hoy.

Acuario

Se te abren los caminos a una nueva experiencia laboral que perseguías desde hace un tiempo y que va a significar un futuro de avances y éxitos. El dinero fluye y vas resolviendo paso a paso algunos compromisos que te tenían bastante preocupada. En los próximos días tendrás que tomar una decisión muy importante para alcanzar una meta que mejorará tus finanzas. Aprovecha el tiempo libre para dedicarlo a tu pareja y encender esa llama de la pasión. Estás en esos días donde la suerte está de tu lado y no la puedes soltar.