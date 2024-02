5 signos en el horóscopo chino enfrentarán retos en su suerte a partir del 29 de febrero

Febrero está llegando a su fin, pero el último día de este mes en este año será muy especial, ya que se trata de un año bisiesto, lleno de retos que pondrán a prueba tus capacidades y fortalezas. Los animales como la Rata, Buey, Serpiente, Caballo y Cerdo serán los primeros signos que se enfrentarán a desafíos importantes a partir del 29.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Es posible que a partir de esta fecha debas encarar algunos de tus miedos más intensos. Serán momentos de mucha tensión, pero en los que deberás apelar a la confianza que tienes en ti y que se ha fortalecido con los últimos acontecimientos de tu vida. Apóyate en las personas que te aman. En todo este peregrinar conseguirás oportunidades valiosas que podrán darte un gran impulso si las sabes aprovechar.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

En el amor no te ha ido tan bien últimamente, pero ya descubrirás el porqué. Y precisamente esas razones son las que te determinarán que es hora de que busques relaciones mucho más profundas, duraderas y que ocupen un espacio significativo en tu vida y en la de tu familia. Ya basta de esas aventuras superfluas que solo te hacen sentir vacía y usada. Todo cambiará paulatinamente.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Tienes que ser mucho más ambiciosa en cuanto a tema laboral se trata. Te estás acostumbrando a donde estás y lo que haces, mientras el tiempo pasa rápidamente. Lo peor de todo es que no te estas actualizando. Llegó la hora de que seas determinante y comiences a labrarte otro camino, que te reinventes, aunque esto implique fracasar y que este es uno de tus más grandes temores. Lánzate y busca un nuevo trabajo o invierte en educación.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Los viejos problemas que parecían haberse superado, pues volverán a tu vida y será básicamente porque no cerraste de la manera correcta ese ciclo. Hay vicios a los que debes decir adiós y alejarte de las tentaciones, trabajar en esas cosas que te causan debilidad. Eres una mujer con un poder de aprendizaje muy rápido y es algo que debe saber usar a tu favor para que esta historia no se repita.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Tu cuerpo no es una máquina indestructible, pero la están poniendo demasiado a prueba, por eso te dará señales de colapso. No lo esfuerces más. Cuídate y trata designar tareas, no todos debes resolverlo hoy, y debes tener más orden porque tanta desorganización está volviéndote loca, pues no sabes por dónde comenzar, ni mucho menos por dónde terminar.