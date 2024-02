¿Quiénes son las 5 mujeres más sensuales del zodiaco? La quinta quizás te sorprenda

Aunque todos los integrantes del zodiaco son sensuales en algún grado, hay algunos signos que lo son mucho más que los demás y pueden seducir a las personas con una facilidad impresionante.

Tales han sido dotados con una sensualidad innata que desparraman por donde van, así como también con el don cósmico del carisma magnético que les permite atraer a todos en su entorno.

¿Quiénes son las cinco mujeres más sensuales del zodiaco?

¿Quieres saber si tu signo se encuentra en ese grupo de los más sexis, de acuerdo a los astros? Sigue leyendo para descubrir quiénes son las cinco mujeres más sensuales del zodiaco, según People.

Escorpio

La mujer más sensual del zodiaco es Escorpio. Las chicas bajo este signo emanan sensualidad de forma natural. Además, la escorpiana es una amante presta para todo que ama sin ningún límite.

Piscis

Aunque parecen tranquilas, las piscianas son las segundas más sensuales del zodiaco. Solo hace falta la chispa para que se encienda, pero es sabia y medita antes de dar rienda suelta a su sensualidad.

Aries

La tercera mujer más sensual del zodiaco es Aries. Ella es tan inteligente como apasionada y, cuando quiere, puede enloquecer de pasión a sus parejas; eso sí, también puede volverse dominante.

Leo

La mujer Leo es muy apasionada. Las leonas están colmadas de fuego interior y usan su sensualidad para seducir a su presa hasta que la atrapan y no la sueltan. Solo su ego las puede perjudicar.

Cáncer

Las nacidas bajo este signo se distinguen por ser muy cariñosas, pero también son muy sensuales y ávidas de placer. Si aman a alguien, se vuelven un auténtico desparrame de pasión que enloquece.

Por supuesto, si no apareciste en la lista no quiere decir que no seas sensual, solo que las pertenecen a los signos mencionados cuentan con rasgos que se inclinan naturalmente a la sensualidad.