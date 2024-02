La Era de Piscis atrae nuevas oportunidades y buenas noticias de dinero a 3 signos del 25 al 29 de febrero

Con la entrada del Sol en Piscis desde el 19 de febrero hasta el 20 de marzo, se abre una ventana de energías positivas para el Universo.

Es un tiempo propicio para reflexionar sobre los ciclos de finales y comienzos, donde es necesario movilizarse superar desafíos y avanzar a la abundancia, la armonía, la paz mental y el amor.

Piscis junto a Leo y Sagitario serán los signos más afortunados que todo lo que se propongan lo van a cumplir, con decisiones firmes y determinantes para avanzar exitosamente

Leo

Lo que estaba muy lento, empieza a tomar fuerza para avanzar en la consecución de tus objetivos profesionales. Cada resultado positivo es un paso vertiginosos, no solo para equilibrar tus finanzas, sino para incrementarlas y que tengas la libertad de resolver y ayudar a tu familia. Si alguien llega a cambiar tus estrategias, tendrás la capacidad y la inteligencia suficiente para detenerlo. Por el dinero no hay amigos y este es tu momento para garantizar tu futuro de prosperidad.

Sagitario

Tienes la mente y los objetivos puesto en ese negocio y no vas a ceder terreno porque quieres no sólo tener el dinero que lo resuelve todo, sino también el crecimiento profesional que te pone en un lugar privilegiado. Muchos quieren meter la mano, pero tu intuición y liderazgo están tan desarrollados que sabes muy bien quien está para sacar adelante hombro con hombro el trabajo y quienes son unos oportunistas. Debes ser cautelosa porque eres compulsiva y estás en una etapa donde no puedes malgastar.

Piscis

Ya venías con una buena racha, pero estos días serán maravilloso para ti en lo profesional y en lo personal. Una oportunidad que estabas esperando llega y tendrás en la mesa una propuesta financiera muy jugosa. Los astros dicen que viene un cambio positivo, pero va a depender de esa decisión, así que movilízate porque el futuro tiene perspectiva de éxito y dinero. Sabes que el trabajo es lo único que ronda en tu cabeza, pero recuerda que la vida personal es importante y que la pareja requiere de atenciones.