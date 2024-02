¡Evítalos! 5 hombres con el corazón más frío del zodiaco y con los que no vale la pena enredarnos

Aunque cada persona tiene su propia historia y esencia, el zodiaco nos advierte de enredarnos con estos hombres pues tienen el corazón más frío de todos los signos.

Les costará abrirse emocionalmente para realmente generar una conexión entre ustedes, será poco expresivo sobre sus sentimientos y hasta puede darte la impresión de que es frío o distante. ¡Quedas advertida!

¿Cuáles son los hombres con el corazón más frío del zodiaco?

Capricornio

Lo que a muchas mujeres les frustra de salir con hombres Capricornio es que son muy racionales, por lo que no esperes grandes demostraciones de amor o gestos románticos. Suelen reprimir sus emociones o instintos, por lo que difícilmente vivirás aventuras memorables con este signo.

Muchos de ellos pueden conquistarte, pero luego no estar disponibles emocionalmente | (Usuario/Unsplash)

Aries

Aunque suelen mostrarse al mundo como seres amables y cariñosos, realmente les cuesta revelar sus sentimientos a menos que estén seguros de que están con la persona indicada. Son hombres fríos que no te mostrarán realmente sus emociones y que muchas veces no están disponibles para relaciones serias, sino que hacen love bombing a sus víctimas.

Escorpio

La mala reputación de los hombres (y mujeres) Escorpio es porque son desconfiados. No abren su corazón porque no quieren que nadie revele sus secretos y misterios. No obstante, cuando siente por ti puede ser muy intenso, entregado y apasionado, por lo que se cuida de con quien compartir todo eso.

Pueden ser hombres difíciles de acceder a sus sentimientos y pensamientos | (Pexels)

Géminis

Son parte de los hombres con el corazón más frío del zodiaco porque son calculadores y buenos mentirosos. Asimismo, tienen un temperamento fuerte que no todos soportan. Ellos poseen gran inestabilidad y altibajos emocionales, por lo que muchas no logran consolidar relaciones sanas a su lado.

Leo

Por último, tenemos a los Leo, que por muy cerebral que nos parezca, siempre estará dominado por los impulsos y emociones. No nos sorprendería que vuelva con su ex o que se enganche en una relación tóxica contigo. Por este motivo puede llegar a ser infiel o dependiente emocional.