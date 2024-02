Del 17 al 29 de febrero 3 signos tendrán un golpe de suerte y abundancia cuando la Luna Llena brille en el cielo

Ya quedan apenas dos semanas para que culmine febrero que llegó cargado de fenómenos astronómicos poderosos y con mucha energía positiva.

El mes culmina con una Luna Llena esplendorosa, llamada también Luna de Nieve, la cual simboliza la época más fría y nevada en muchas regiones en el mundo, y su brillantez en el cielo ofrece un espectáculo luminoso que cautiva a los amantes de la astronomía.

Esta Luna de Nieve atraerá para 3 signos, Tauro, Escorpio y Capricornio prosperidad y mucho dinero que deberán administrar con cautela para garantizar su futuro inmediato.

Tauro

Tiempo de prosperidad y abundancia como nunca antes llegan para los nativos de este signo, pero con mucha prudencia y cautela para tomar decisiones que a muchos no les va a gustar. La empatía y la generosidad serán dos elementos a considerar, especialmente con la familia porque, así como en algún momento tu necesitaste y ellos estuvieron para ti, ahora te toca a ti retribuirles. Unos negocios que creías que no producirían por el entorno, de repente se levantan y te ves cargado no sólo de trabajo, sino de un incremento financiero que te viene muy bien. Cuidado con los egos que no son buenos consejeros.

Escorpio

Las cosas están tomando su lugar, tras un largo tiempo de mala racha y conflictos. Los negocios toman un rumbo diferente, muy positivo y productivo y tus finanzas se equilibran para sentirte holgada y tranquila tras varios problemas económicos. No pierdas el foco con los proyectos que ponen en tus manos con mucha confianza y prepárate porque te vienen nuevas oportunidades que te llenarán de muchas satisfacciones profesionales. Apoyo familiar siempre estará allí y será importante para ti, porque ellos te nutren de esa adrenalina necesaria para seguir avanzando.

Capricornio

Cambios importantes llegan a tu vida para que logres con éxito tus metas, pero cuidado con los desafíos. La rueda de la fortuna estará a tu favor porque en los próximos días pondrán en tus manos el negocio que te hará crecer y producir el dinero que necesitas para solventar compromisos y culminar el año en abundancia. Los más importante es que tengas confianza en ti misma, determinación en las decisiones que debas tomar y enfocarte para que los obstáculos no te agarren desprevenida. El apoyo de tu pareja ha sido lo mejor porque jamás imaginaste que estaría a tu lado para auparte cuando más lo necesitabas.