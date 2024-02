Febrero y sus vibras positivas atraerán la abundancia en dinero para 5 signos del 17 al 23

Febrero está movido con varios fenómenos astronómicos que han atraído energías de prosperidad y abundancias. Las dos últimas semanas vendrán aun más vibrantes por la llegada de la Luna Llena.

La Luna está en su fase creciente y a medida que pasan los días el brillo es cada vez más intenso, así como sus vibras positivas para el Universo.

Géminis, Cáncer, Libra, Sagitario y Piscis serán los signos afortunados que se movilizaran para trabajar en función de encontrar la armonía y la abundancia para garantizar su futuro inmediato.

Géminis

Una situación muy complicada en el plano laboral te mantenía en un estado de estrés por no entregar resultados a tiempo, pero hubo algo que te sacó de ese atolladero y te puso a brillar. Hacerle caso a tu intuición, no sólo fue la clave, sino que te hizo mucho bien y ahora estás recibiendo los frutos del esfuerzo y la valentía para reconocer los errores. Hay un dinero que te llega y con el que podrás saldar deudas, ayudar a la familia y hasta ahorrar para el futuro. No pierdas el foco ni te desvié del camino que las cosas están marchando como esperas.

Cáncer

Tienes varias ideas que van a valorar y que vas a sacarlas adelante con mucho éxito. Recibirás el financiamiento que estabas esperando y podrás salir adelante con otros proyectos que esperabas tener en tus manos. Debes ser muy prudente con la administración del dinero para que incrementen las finanzas y mejores tu economía. Esta nueva oportunidad te hará tener una vida social muy activa y deberás manejarte muy bien para que no afecte a tu pareja y tu vida familiar.

Libra

Los nativos de este signo están en el momento perfecto, creativas, activas, produciendo y esa actitud tan positiva ha generado que los negocios avancen. Ese golpe de suerte llega a tu vida y hará que manejes mucho dinero, algo que estabas esperando desde hace mucho tiempo. Cuídate de las personas envidiosas que no les gusta ver bien a nadie, aléjalas de tu vida y enfócate en tu trabajo. La vida te está recompensado por todo el empeño y el esfuerzo para sacar adelante tus metas, frente a los obstáculos que siempre hay en el camino.

Sagitario

Semana muy positiva para los nativos de este signo porque el crecimiento en el ámbito profesional será vertiginoso. Negocios que estaban como apagados, de repente se activan y es como una vorágine de cosas que debes hacer para lograr que se consolide. Los astros están de tu lado y será exitoso todas las estrategias que apliques, pero cuidado con el estrés y tu salud. El dinero que generará te hará sentir satisfecha con el deber cumplido y holgada de compromisos. Sentirás que personas de mucho poder valoran todo lo que haces y te pueden hacer una nueva propuesta. Evalúa y aprovecha esta buena racha para tomar decisiones.

Piscis

Para los nativos de este signo este mes ha estado cargado de abundancia porque logran consolidarse en el plano profesional tras largos meses de mucho esfuerzo. La comunicación con personas de mucho poder los llevará a tener buenas relaciones y será el momento para demostrar tu liderazgo. Se acerca un momento muy favorable para consolidarte ejn los negocios con las estrategias e ideas que tienes en mente. Cuidado con las traiciones de personas cercanas. Tu sabes quienes son y estás a tiempo de alejarte de ellas.