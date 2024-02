Del 12 al 18 de febrero la suerte en el dinero explotará para 5 signos del zodiaco chino.

Febrero llegó a su tercera semana, que estará llena de buenas noticias en materia económica para los animales: Rata, Dragón, Caballo, Perro y Cerdo, en el zodiaco chino, que además está en su primera semana del año nuevo. Algunos tendrán ideas fantásticas que deberás abrazar para no soltarlas, mientras que otras recuperarán el dinero gastado en un paseo familiar con el también adquirieron energías positivas.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Estos días serán de mucho goce y recuperarás el dinero que has gastado, puesto que llegará a tus manos un dinero inesperado, que te ayudará a recuperarte financieramente. No dudes en invertirlo lo más pronto que se pueda, ya que de esta forma podrás capitalizar y obtener ganancias bastante buenas mediados de año.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

La unión familiar facilitará el proceso de recaudación de dinero para una causa relacionada con la salud tuya o de una persona que amas mucho. Superarán en corto plazo la meta y podrán más pronto que tarde ejecutar la acción necesaria para garantizar que el bienestar se restituya en la vida de ese ser querido. Incluso, hay gran posibilidad de que te sobre dinero. Dónalo a alguien que se encuentre en una situación similar.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Lograrás firmar un acuerdo bastante jugoso en materia económica, que te permitirá adquirir un bien por un precio módico. Además, te quedará dinero para hacer remodelaciones o comprar otras cosas que también te serán necesarias para finiquitar esta meta. Acude a tu red de contacto para que te guíen en los temas relacionados con los bancos, porque lo necesitarás.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Crees que no tienes dinero, pero no te has dado cuenta que dentro de tu casa tienes ciertos tesoros que puedes vender por un buen precio y así solventar esas deudas que te atormentan. Eso sí tendrás que desprenderte de lo emocional. Puedes hacer una lista con esas cosas “vendibles” a las que puedes recurrir, empezando por algunas cadenas de oro o mobiliario que son muy atractivos para el mercado.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Una idea bastante brillante de negocio te vendrá a la mente en tu momento de descanso. Para algunos parecerá descabellada o imposible, pero no desistas, cree en ti, investiga y déjate guiar por tus instintos porque este puede ser el camino para que crees una empresa sólida y bastante prometedora. Es probable que esto te tome un buen tiempo, mas la paciencia deberá ser tu mayor virtud para conseguir buenos resultados.