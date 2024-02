El truco para enviar un mensaje en WhatsApp de forma anónima: consiste en solo tres pasos

WhatsApp incluye nuevas funciones para facilitar la comunicación entre sus millones de usuarios y garantizar su seguridad dentro de la popular aplicación de mensajería con considerable regularidad.

Una de las últimas es la capacidad de bloquear el spam directamente desde la pantalla de bloqueo sin abrir el mensaje. No obstante, si hay algo que la app no admite es enviar cosas de forma anónima.

Siempre que enviamos algo a otra persona, la plataforma muestra nuestro nombre y número telefónico; sin embargo, existe un sencillo truco para lograr mandar un mensaje conservando el anonimato.

¿Cuál es el truco para enviar un mensaje anónimo en WhatsApp?

La manera más simple de despachar algo anónimamente en WhatsApp es empleando un número de teléfono alterno al personal que no tenga tu información registrada en la app, según El Universal.

Si quieres hacer esto, debes tener un dispositivo que admita doble tarjeta SIM. En caso de que cumplas ese requisito, solo deberás cumplir con los siguientes tres pasos, de acuerdo al medio:

Compra una tarjeta SIM

El primer paso para que tu texto, foto, sticker, etc. se envíe de manera anónima en WhastApp consiste en algo tan sencillo como comprar una tarjeta SIM con un nuevo número de teléfono.

Introduce la tarjeta en tu dispositivo

El segundo paso es introducir la tarjeta SIM en tu dispositivo y registrar el recién estrenado número en WhatsApp. Al momento de hacerlo, es importar no proporcionar los datos personales.

Verifica el número y comienza a chatear

Luego, solo queda verificar el número de la nueva tarjeta en la aplicación. De esta manera, puedes comenzar a remitir mensajes anónimos a cualquier contacto desde tu cuenta inédita.

A partir de entonces, cada vez que quieras mandar un texto o imagen a través de WhastApp sin revelar tu identidad, tendrás que cambia la SIM que usualmente empleas en tu dispositivo por la nueva.

La persona que reciba tu mensaje por esta cuenta será incapaz de saber quién es el emisor debido a que omitiste datos personales. Además, no tendrá ese número registrado en sus contactos.

Si bien no es el método más práctico, es efectivo para enviar mensajes en incógnito. Asimismo, quienes no tengan celular que admita doble SIM también pueden hacerlo, pero no es algo recomendable.

Y es que, cada vez que se quite y coloque la tarjeta que use por lo general, inevitablemente va a perder la comunicación y no podrá saber si han contestado los mensajes enviados en tiempo real.