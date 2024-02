Golpe de fortuna y riqueza a 5 signos que recibirán las vibras positivas del Dragón de Madera del 10 al 18 de febrero

Ya llegó el Año del Dragón de Madera que promete una profunda renovación y transformación, acompañada de energías positivas, buena fortuna, vitalidad y emprendimiento.

Inicia con la entrada de la Luna Nueva que significa un comienzo del ciclo emocional y profesional que nos llama a movernos para alcanzar las metas que nos llevarán a la prosperidad.

Cáncer, Leo, Virgo, Capricornio y Acuario serán los signos afortunados con la transformación que trae esta energía poderosa del Año del Dragón de Madera para avanzar en la abundancia y la fortuna.

Cáncer

Proyectos se concretan definitivamente y te harán crecer en el plano profesional. La entrada de dinero que vas a tener cuando tomes decisiones con firmeza y determinación te llevaran a ser un administrador prudente para garantizar el equilibrio financiero de todos en el equipo que sigue tu liderazgo. Tendrás competencia, pero las vas a sobrellevar y saldrás airosa de algunos contratiempos. No pierdas la generosidad y la humildad porque estás en una posición de poder, siempre es necesario tener los pies puesto sobre la tierra para que cuando te toque un momento difícil tengas a tu lado personas leales.

Leo

Trabajaste duro para lograr la posición de la que hoy gozas, pero debes ser muy prudente porque te toca administrar un negocio y liderar un equipo exigente. Tu tienes la capacidad y la inteligencia para enderezar todo lo que no funciona. No pierdas el foco, sigue con las ideas innovadoras y hazle caso siempre a tu intuición a la hora de tomar decisiones para que la prosperidad y los éxitos en tu vida. Habrá quien te critique y otros quienes aplaudan, lo importante es que tu seas lo suficientemente firme y segura de ti misma para echar a un lado cualquier piedra que esté en tu camino. Tu liderazgo y carisma te llevará muy lejos.

Virgo

Culminas negocios que te están generando mucho dinero y sin imaginarlo, otros llegan para que sigan avanzando. No se detiene tu buena racha, así que debes aprovechar para ahorrar por ese plan a futuro que tienes de independizarte. Aun no es el momento de dar el paso, pero si de prepararte para lo que viene en el futuro. Apoyo vas a tener por todos lados, especialmente de tu familia y tu pareja, quienes estarán allí en todo momento. No pierdas la humildad y la generosidad porque te sientas con mucho poder, por el contrario debes seguir así para ganar más aliados en el camino.

Capricornio

Se abren los caminos profesionales para los nativos de este signo, gracias a un proyecto o un negocio que pondrán en tus manos. Quienes trabajan a tu lado observan el compromiso con el que asumes cada tarea, así que sigue con las estrategias e ideas que tienes en mente para mejorar las finanzas porque será así, decrétalo. La estabilidad económica ha estado siempre, pero ahora la abundancia será tanto que vas a poder invertir en un emprendimiento familiar. También es el momento de culminar unos estudios para lograr un ascenso y vas a tener el apoyo de tu pareja para lograrlo con éxito.

Acuario

En el plano profesional das un giro sorprendente porque después de pasar días sin producción de repente avanzan los negocios. Esto se debe a la determinación y la fuerza de voluntad con la que superaste ese desafió profesional. Es el momento de aprovechar para aplicar nuevas estrategias y demostrar que el liderazgo está en tus manos. El dinero fluye y las finanzas mejoran considerablemente, pero siempre debes ser prudente para no gastar mas de lo debido. Nuevas oportunidades se te van a presentar y será algo extra y de corto tiempo que debes aceptar para que tu economía esté más holgada.