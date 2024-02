Estética donde ‘quemarían’ cabello a YeriMua se va contra la influencer y fans la defienden

Yeri Mua se ha convertido en una de las influencers más importantes del momento por su irreverencia y transparencia que muestra en sus redes sociales. Aunque por momentos ha sido muy criticada y señalada por su forma de ser, no pasa desapercibida y suele conectar con el público a través de en vivos en los que comparte tal cual su día a día y todo lo que sucede en el mundo de los creadores de contenido.

Fue así como en una reciente transmisión, la jarocha sorprendió al hablar de un percance que sufrió en una estética colombiana y que etaba muy molesta. La influencer narró que fue a que le hicieran un cambio de color y tratamiento capilar sin embargo, las extensiones que llevaba puestas causaron el problema ya que terminaron quemándolas, aparentemente porque no las habían notado.

“Yo no sabía que así me habían dejado el cabello, yo traía mis extensiones y en ellas no se notaba, pero ahorita que me quitaron las extensiones me di cuenta que me dejaron pelonsísima, pero pelonsísima”, expresó.

Asimismo señaló que arruinaron el tinte cobrizo que tenía por lo que tuvo que cambiarlo a castaño. Eso sí, la veracruzana reiteró a sus seguidores que por favor no se fueran “en contra de la estética”. “Estuvo bien cul*ro lo que me pasó. La estética a la que fui, no era especializada en extensiones… les queda de experiencia a ellas. Mi intención no es que vayan y les digan cosas feas. No somos perfectos, somos humanos haciendo cosas”, expresó.

Los seguidores de la veracruzana salieron en su defensa, expresando incluso que han sufrido lo mismo y que es una situación “terrible”. “Cuando ví el video del cambio de look lo supe, fue muy agresivo el proceso que le hicieron!. 😭 muchas sabemos lo que se siente”; “A mi también me hicieron esa maldad en mi pelo y me tomó 4 años que volviera a crecer y se viera lindo 💔 A veces pienso que los estilistas lo hacen a propósito”; “Qué horror!!! deberían pagarte por los daños, un tratamiento y toda la cosa”, se lee en redes sociales.

La estética acusa a Yeri Mua de querer arurinar su reputación

Tras el video de Yeri Mua, una empleada de la estética acusó a la influencer de no ser consciente del daño que este estaba ocasionando a la imagen del lugar. “Creo que esta figura pública no es consiente del daño que puede causar emocionalmente, mentalmente, psicológicamente y mentalmente. Así que ya saldremos a hablar, porque ahorita estamos atendiendo un tema muy delicado” comentó en un video publicado en TikTok en el que mencionó que incluso una de sus compañeras había sufrido un ataque de ansiedad.

La mujer decidió subir el video de su versión luego de que usuarios expresaran en redes sociales que “la estética tenía la culpa”. Lejos de provocar empatía, internautas señalaron a las empleadas de “ponerse a atacar” con otro video en lugar de pedir disculpas”.

Eso sí, algunos defendieron a las empleadas del lugar señalando que Yeri Mua tiene mucho tiempo decolorándose el cabello y que eso ya lo ha dañado demasiado. “Todos le echan la culpa a Daga pero nadie piensa que yeri tiene mucho tiempo haciendo decoloraciones una tras otra”; “Me da nose que el porque sigue con el pelo teñido debe volver al negro para que lo recupere”; “Es que no pasa ni meses y se aplicaba otro decolorado así usen los productos más profesionales lo Mass caros ese cabello no será igual”.