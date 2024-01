La luna en cuarto menguante le da la bienvenida a febrero y marca la suerte de 5 signos

A partir de las 12:51 de la madrugada de este viernes 2 de febrero, se podrá visualizar en México el cuarto menguante de la Luna hasta poco antes de ponerse, a las 12:04 m. El cuerpo celeste estará en la constelación de Libra, lo que favorecerá a Tauro, Leo, Virgo, Sagitario y Capricornio.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Descubrirás cuán importante eres para muchas personas, cuando te lo manifiesten luego de que confieses algún episodio que traumático de tu vida. Ni te imaginarás lo receptiva que serán las personas que tienes a tu alrededor. Esto te ayudará a redescubrirte y a abrazar eso que ellos estarán viendo y de lo que aún tú no eres consciente. Te subestimas, y a veces no te valoras lo suficiente, pero ellos te harán entrar en razón.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tienes un proyecto en marcha que deseas que se cumpla a cabalidad de acuerdo con todas las estrategias que te has planteado. Sin embargo, no será así, sino muchísimo mejor. Lo harás con gran motivación porque se te presentarán buenas ideas y no dependerás de terceros para que todo fluya. Concretarás la meta en un tiempo más corto de que has calculado y esto a su vez te será reconocido, por lo que es muy probable que te den una bonificación.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tras una ardua organización, por fin encontrarás el equilibrio entre tu trabajo y tu vida privada, y a su vez en tu hogar tendrás u orden que te permitirá hacer algunas actividades que siempre has querido hacer, pero por la falta de tiempo no has podido. Tu bienestar y tu familia serán los principales beneficiarios de todo esto. Ahora sí verás cómo los caminos se abrirán para hacer otras cosas como talleres, cursos y más.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tendrás la necesidad de renovarte y pues será el mejor momento para empezar. Dedica tu tiempo a cambiarte el look, comprar algunas prendas y a hacerte cariñitos en el salón de belleza para consentir a tu autoestima. No dejes que otros opinen sobre lo que haces con tu dinero, porque te sacrificas y trabajas duro para no invertir en ti parte de ese dinero bien ganado. Además, también tienes una imagen que cuidar si deseas cambiar de trabajo o ascender.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Hay una oportunidad para que emprendas tu negocio. Ganarás un taller completo de asesoría y otorgamiento de capital semilla para que materialices tu sueño de tener tu propio comercio. Eso sí, busca la forma de destacarte del resto, tienes que ser única en lo que ofreces para que atraigas a más personas y puedas crecer rápidamente. Fíjate en las necesidades de los demás, pues allí es donde están las oportunidades.