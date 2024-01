La alineación plantearía dejó malas noticias a su paso para 5 signos del zodiaco chino

En el cielo matutino, Venus, Marte y Mercurio se alinearon el pasado 27 de enero, lo que trajo algunas malas noticias para Aries, Géminis, Cáncer, Sagitario y Piscis.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

La convivencia en el hogar se tornará tensa, porque alguno de los integrantes de la familia velará por sus intereses, sin ver que sus errores y omisiones son los que han causado parte del problema que quiere evadir con el silencio. Además, generará divisiones importantes. Lo mejor será el diálogo, aunque esto puede tardar en llegar por el orgullo y la poca habilidad para comunicarte con los demás. La única que sufrirás serás tú, porque la otra parte estará relajada. Si quieres paz, baja la guardia.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Estás muy entusiasmada con tu empleo, te sientes a gusto, pero no te durará mucho porque habrá recorte de personal y serás una de las primeras en la lista, ya que eres la más nueva del grupo. Lamentablemente, deberás volver al peregrinar por una plaza que se adapte a las necesidades que tienes como mujer, madre o pareja. No pierdas las esperanzas, porque hay muchas posibilidades de que el tiempo de espera sea corto.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Lastimosamente y de la peor forma te enterarás de que no eres la única en la vida de tu chico, pues él se ha encargado de “amar” a varias al mismo tiempo. Será algo muy repulsivo que te impactará mucho y afectará tu autoestima. No permitas que su traición haga mella en tu amor propio. Será un proceso muy lento del que sentirás que no saldrás, pero el universo te pondrá en el camino a las personas que necesitas para ayudarte a levantarte.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Un accidente con la electricidad podría generar pérdidas importantes, que justo en este momento no podrás cubrir. Revisa bien todas las conexiones y no sobre cargues el cableado si realmente deseas evitar un siniestro, que podría darte el susto de tu vida. Será una lección que aprenderás. Debes ser más cautelosa. La persona que menos piensas será quien note que algo nadará mal en la estructura eléctrica de tu casa o negocio. Préstale atención.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Una noticia relacionada sobre una enfermedad te desconcertará, te hará replantearte todo lo que tienes pensado hacer para este año. Estarás abatida, pero no te faltará quien te apoye. Eres una mujer de gran fortaleza y coraje. Solo debes vivir tu dolor, procesarlo y seguir hacia adelante visualizando todo lo que harás para conseguir tu bienestar, porque este año no empezó de la mejor forma, pero sí lo terminarás con alegría y más gloriosa que nunca.