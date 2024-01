Ellas son las 5 mujeres del zodiaco más enamoradizas: ¿te encuentras en la lista?

¿Te has fijado que algunas mujeres son mucho más enamoradizas que otras? La respuesta detrás de esto podría encontrarse nada más y nada menos que en el signo del zodiaco bajo el que nazcan.

Y es que, aunque los doce miembros del horóscopo viven de alguna forma el amor, hay algunos que se dejan caer sin oponer ninguna resistencia a la revolución de emociones del enamoramiento.

Las 5 mujeres más enamoradizas del zodiaco

Se trata de aquellos que aman la idea de amar y estar enamorados. Por eso, son capaces de quedar flechados en cada lugar y no dudan ni por un segundo en entregarle su corazón a quien los cautive.

¿Quieres saber qué dice la astrología sobre los signos más proclives al amor? Sigue deslizándote para descubrir quiénes son las 5 mujeres más enamoradizas del zodiaco, según la revista OHLALÁ!

Piscis

El signo de Piscis vive en un mundo de fantasía interna con el amor. No solo lo vive y manifiesta con intensidad, también llega a sufrirlo porque no entiende que otros no sientan de la misma manera.

Al ser el último signo del zodiaco, también congrega todas las maneras posibles de amar y por esa razón no le cuesta vivir el amor y enamoramiento con total plenitud y sin ningún freno.

Cáncer

La mujer Cáncer es otra de las más enamoradizas, pero su amor es más del lado maternal. Dicho signo quiere cuidar y amar a los seres que lo necesiten. Por eso, se enamora de animales y plantas.

Así como también de personas que ameriten gran cuidado. Tiene un corazón abierto para recibir a cualquiera que necesite cariño; empero, tiene límites a diferencias de Piscis y se trata de la traición.

Libra

Una chica Libra es una amante, seductora y enamoradiza nata. A las personas de este signo les fascina amar, conquistar y relacionarse. No solo incluyen a los demás, necesitan al otro para hallarse.

De hecho, cuando están en pareja, es cuando parecen brillar más y buscan acaparar esa energía amorosa. Por eso, si siente que se apagó o se estancó, querrá escaparse de forma inmediata.

Tauro

Entre los signos de tierra, el más enamoradizo de todo es Tauro. A la mujer de este signo le fascina compartir, ama que la consientan, los instantes de intimidad y de crecer en el conocimiento.

En la etapa previa, le gusta ir despacio para hallarse, se deja seducir mientras seduce. En cuanto cae en las redes del enamoramiento, no tiene límites para manifestar el amor y vivirlo plenamente.

Leo

Como buen signo de fuego, Leo es una gran amante. Si está cómoda, expresa su amor con toda fuerza y seguridad, por lo que termina haciendo resplandecer a quien la hace brillar a ella.

La chica Leo ama y se entrega por completo; sin embargo, si no se siente valorada, no duda en quitar su luz y su calor de la otra persona y deja que su fuego se apague hasta extinguirse para siempre.