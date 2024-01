El asteroide Amor 2011 MD traerá cambios en todos los signos la primera semana de febrero

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tu sexto sentido seguirán hasta los números de la buena suerte, ya sea a través de sueños o visiones repetitivas de las cifras, que debes usar de las mejores maneras posibles para que el universo conspire a tu favor. Te puedes ganar premios, pero también quedarte con un buen cargo.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Una persona que está al tanto de tu lucha para tener un mejor trabajo, te pasará el dato sobre un vacante en la que tu perfil es el perfecto. No dudes en intentarlo a pesar de los miedos. Eso sí, no lo comentes con otras personas. Resérvalo para cuando concretes todo.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Empezarás el mes con buen pie en el amor. Conocerás a una persona bastante agradable que te cautivará con su forma de pensar, pero habrá un detalle: será mucho más mayor que tú. Tendrás que decidir si lanzarte a la aventura o rechazarla y para es importante poner en una balanza qué quieres.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Tendrás algunas diferencias con alguien a quien quieres mucho, pero no dejes que esa rabie te nuble y te impida ver las cosas buenas que ella ha hecho por ti. La ira te puede consumir y cegar. La mejor salida será que te calmes y luego converses sobre lo sucedido. Acepta las disculpas y pasa la página.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Gozarás de muy buena salud y esto te permitirá ayudar a un familiar que sí tendrá comprometido su bienestar. Estarás muy motivada a conseguir de todas las formas lícitas posible el dinero que se necesitará para costear los tratamientos y devolverle la paz a tu ser querido.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Recibirás una noticia que te dejará en shock y hará cuestionarte toda tu vida. Tus culpas y miedos aflorarán justo en este preciso momento cuando ya te sientes que todo está marchando de maravilla después de estar sumergida en la miasma por tantos años.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Comenzarás una nueva etapa a nivel laboral, ya sea porque te ascenderán, conseguirás un trabajo o porque sencillamente te quedarás sin él. Pero todo esto traerá muchas lecciones y enseñanzas, que pondrás a pruebas mucho más adelante, durante todo el mes.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La creatividad y la particular forma en cómo veas las cosas son las que te llevarán un paso adelante de tus compañeros de trabajo. Te darán un gran espaldarazo por lo logrado con tu ingenio. Alguien importante te hará unas críticas constructivas te edificarán como profesional en tu oficio.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tendrás que regular y saber manejar tus emociones, no puedes permitir que te desborden porque esto te puede nublar el juicio cuando más lo necesites. Vívelas, pero no te sumerjas en ellas. Llora, ríe, drena tu rabia, pero no te quedes allí, continúa para que fluya la buena energía hacia ti.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Que niegues algo no significa que se vaya a ir. Afronta con gallardía los retos que el destino te estará poniendo durante este nuevo mes, porque huir no será la salida. Al contrario, podría traerte grandes sentimientos de culpa, de los que te será complicado deslastrarte.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Vivirás un febrero muy calmado y lleno de buenas noticias en todos los aspectos de tu vida. Te relajarás. Sería bueno pedir vacaciones o días de descanso que te deben para tengas un encuentro con la naturaleza y las personas que amas. Esas energías te llenarán de gratificaciones.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

La pasión será la palabra que predominará en tu relación amorosa durante este mes, pues tendrán la posibilidad de darse tiempo de calidad. Se reencontrarán en la lujuria como solían hacerlo en el pasado y al inicio del noviazgo o matrimonio. Esto le dará un respiro.