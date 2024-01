El Año chino está llegando a su fin: los 5 animales tendrán un golpe de suerte en el dinero

Durante el 2023 y hasta este 10 de febrero, el Conejo de agua marcó la suerte de todos, pero ahora le tocará el turno al Dragón de madera. En estos últimos días del año chino, serán la Rata, Buey, Dragón. Cabra y Mono quienes tengan la suerte en el dinero.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

En la recta final del Año del Conejo de agua, se viene una nueva oportunidad de trabajo, ya sea insertándote de nuevo a fuerza laboral de tu país o cambiando a otro empleo porque te llamarán, ya que estará interesados en lo que tú haces y saben que te destacas. Por supuesto la remuneración será mucho mejor que donde estás. Habrá más beneficios y se te abrirá un mundo de posibilidades para desarrollarte y seguir avanzando. Habrá mucha estabilidad económica.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Es posible que recibas una ayuda financiera para completar el dinero que te hace falta y así concretar el negocio con el que deseas emprender a lo grande. El banco podría aprobarte ese crédito o encontrar un buen socio que está dispuesto a poner parte del capital para iniciar lo más pronto posible, ya que ve que será muy próspero. Además, te ahorrarás dinero en algunos trámites, ya no tendrás que pagar la cantidad que piensas que vale todo.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Hay un cliente que realmente ha sido la piedra en tu zapato como vendedora o asesora, ya que siempre te pone muchas trabas para cerrar el negocio, pero eso será hasta hoy, porque a partir de mañana la situación puede cambiar favorablemente para ti, y para él también porque le ofrecerás un buen trato. Lo harás firmas ese contrato que representará un buen bono económico para ti, y así vas a resolver algunos temas pendientes en tu casa.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Una mujer que conocerás durante algún deporte o momento de esparcimiento te dará una buena idea para ganar dinero extra o te compartirá contigo un dato para que postules a un trabajo de medio tiempo, con el que ganarás algo de dinero para esos gastos que se presentarán. Esto te permitirá no tocar el resto del dinero fijo y permanentemente a tu hogar.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Refinanciamiento, esto será tu salvación. Podrás solicitar un crédito que cubra el total de las deudas que tienes, y ahora las cuotas te quedarán un poco más bajas y asequibles para pagar. No desaproveches esta oportunidad de oro que te llegará en el momento justo, cuando sientas que ya no puedes más. No uses el dinero para otras cosas. Salda tus compromisos.