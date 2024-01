Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 22 al 25 de enero

Mhoni Vidente llega con los horóscopos para la semana del 22 al 25 de de enero de 2024, en los que te indica cuál es la carta del tarot que te corresponde; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Revisa también cuál es tu día de la suerte esta semana, los números con los que te llegará la fortuna o los colores que te favorecerán.

Ve cuáles son los signos con los que tienes mayor compatibilidad en el amor y si es momento de formalizar tu relación y ver hacia el futuro en pareja.

La astróloga te comparte sus consejos para esta semana del 22 al 25 de enero ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para cuidar tu salud y puntos débiles.

Revisa lo que Mhoni dice para ti esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En esta semana, la carta del tarot de “El Sol” te guiará y te dice que, sin duda, serán unos días de estar con nuevos proyectos de trabajo y con muy buena energía a tu alrededor, solo debes cuidarte de las envidias, ya que últimamente todo mundo se fija en lo que haces y lo que tienes. Tu mejor día es el miércoles; tus números de la suerte son 07 y 33, y tu color de la fortuna es el azul intenso. Debes tener cautela en todo lo que realices, a tu signo lo domina lo impulsivo y eso te hace más vulnerable ante los demás en situaciones de estrés. Te estará buscando un amor del signo Capricornio o Leo, trata de quedar en paz y, si realmente todavía sientes algo por esa persona, regresa a ser pareja. Te caracterizas por ser simpático e inteligente por naturaleza, así que te recomiendo que tomes un curso de relaciones públicas, política, administración y sobre todo comunicaciones.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Loco” en el horóscopo del tarot, por lo que es tu momento de crecer en lo económico, no te detengas por nada ni por nadie pues es tu momento de ser grande en lo que realizas, así que no pidas consejos, sigue tu intuición, que eso te hará ganar. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 13 y 17, y tus colores de la abundancia son el rojo y el amarillo. Esta semana será muy determinante para tu signo en tu vida laboral. Te recomiendo que este día 27 de enero prendas una vela blanca y te pongas mucho perfume en la nuca para que te protejas de cualquier problema. Lo mejor que debe hacer tu signo es empezar a buscar otro trabajo mejor pagado y con mayor proyección para ti. Los Tauro que están en pareja necesitan darse un espacio en la relación para que se puedan autosanar de todo lo que traigan de problemas del pasado.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el tarot te salió la carta de “La Torre”, eso implica que es el momento de que mejores en todo lo que tiene que ver con tu trabajo. Busca una especialización o aprende más, pues eso te ayudará en tu futuro. Esta carta también te indica que estás en el momento de tomar decisiones con tu pareja sentimental: o te quedas o te vas. Tus números mágicos son el 05 y el 16; tus colores son el verde y el blanco, y tu mejor día es el jueves. Recuerda que en estos días estarás atravesando por energías encontradas para tu signo, por eso te recomiendo que esta semana no te hagas ninguna cirugía médica ni saques ningún préstamo bancario. Vendrá a tu vida un amor del signo de Acuario o Aries que será muy compatible contigo. No desaproveches la oportunidad de enamorarte, recuerda que los Géminis tienen la determinación y astucia de siempre llegar a sus metas.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del “As de Oros” en el horóscopo del tarot, la cual te dice que es el momento de tener el dinero que necesitas para hacer tus planes realidad; la carta también indica que te llegará un nuevo puesto de trabajo con mejor salario y que recibirás un dinero que no esperabas. Tu mejor día es el lunes; tus días mágicos son el 15 y el 18, y tus colores son el dorado y el rojo. Para tu signo, este es un momento de inicio de una nueva etapa de prosperidad. No busques el amor, deja que el amor te encuentre a ti, sobre todo porque estos días serán de mucha convivencia con personas nuevas y compatibles. Trata de vestirte de rojo y usar mucho perfume para decirle sí al amor. Tu signo se caracteriza por tener un carácter comprensivo, con dotes creativos y muy comunicativos, y tu mejor actitud es ser muy humanista en la vida y abrirte ante las personas.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la “Rueda de la Fortuna”, esta carta te dice que es el momento de estar arriba y tener ya esa etapa de prosperidad que sin duda se te dará. La carta también te recomienda que sanes tu economía y aprendas a decir que no cuando no deseas hacer algo que no te gusta. Tu mejor día es el martes; tus números de la suerte son el 08 y el 27, y tus colores de la abundancia son el blanco y el naranja. En el amor, será una semana de mucha pasión y de volverte a enamorar de tu pareja. Para los Leo que están solteros, serán unos días de amores apasionados. Recuerda que tu signo se distingue por ser protagonista de la vida, es decir, líder total, tu forma de expresión es directa, por eso siempre vas a enfrentar todo. La destreza se tu signo Leo es ser muy fuerte, por eso siempre te quitas de malas situaciones que te ponen en riesgo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En la carta del tarot te salió “La Estrella”, por lo que es el momento de brillar sin límites, de dejar atrás esos pensamientos de mediocridad y de lanzarte a nuevos retos en tu ámbito laboral. La carta también te indica que podrás hacer todo lo que te propongas, solo trata de no platicar tus planes para no cargarte de malas energías. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son el 01 y el 09, y tus colores de la fortuna son el rojo y el azul intenso. Debes mantenerte con toda la buena actitud en lo que realices y no caigas en situaciones de angustia o desesperación. Ya no esperes lo que no va a llegar, sal a buscar tu éxito. Tu signo de Virgo es uno de los mejor administrados y tiernos del Zodiaco, tu amor a la vida te coloca como uno de los grandes líderes creativos y con dones de admiración a la belleza humana, por eso casi siempre buscas el amor verdadero.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus colores de la suerte para esta semana son naranja y amarillo. La carta de “El Emperador” te anuncia grandes oportunidades en el ámbito laboral, recibirás un ascenso o un aumento de sueldo que te permitirá cumplir tus metas financieras y dejar atrás las presiones. Te darán una noticia que te dará mucha alegría, como la llegada de un bebé o la compra de una casa. Te recomiendo volver a tomar tus estudios universitarios, esto te ayudará a prepararte mejor para alcanzar tus objetivos profesionales. El lunes será tu día de la suerte, tendrás mucha energía y creatividad para llevar a cabo tus proyectos, y tus números mágicos son el 02 y 30, juégalos en la lotería o en cualquier juego de azar. Como signo de aire, eres una persona creativa e intelectual, estarás lleno de ideas innovadoras que te ayudarán a destacar en tu trabajo y alcanzar el éxito profesional.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Juicio” en el horóscopo del taro te indica que es momento de liberarte de todas las energías negativas que cargabas de tu pasado, es hora de empezar una nueva vida, libre de rencores y culpas. Será una semana de grandes cambios y oportunidades, arregla cualquier asunto legal o migratorio que tengas pendiente. Atrévete a decir que sí a nuevas aventuras en tu vida. Te recomiendo invertir en alguna propiedad o coche, esta inversión te traerá una gran abundancia. El viernes será tu día de la suerte, tendrás mucha energía y creatividad para llevar a cabo tus proyectos; tus números mágicos son el 20 y 28, y el amarillo y el rojo serán tus colores de la abundancia. Debes continuar con tus proyectos de vida para alcanzar el éxito, no te desanimes si las cosas no salen como esperabas; sigue trabajando duro y llegarás a donde quieres.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tu carta en el horóscopo del tarot para esta semana es “El Mago”, la cual te anuncia grandes oportunidades para brillar y alcanzar tus objetivos, ya que es momento para que dejes atrás tus miedos y limitaciones para salir a conquistar el mundo. Esta carta te recomienda no confundir el amor con el sexo, es importante que definas bien lo que quieres para tu vida sentimental. El lunes será tu día de la suerte, tendrás mucha energía y creatividad para llevar a cabo tus proyectos. Tus números mágicos son 10 y 14, y para que la abundancia llegue a tu vida debes usar los colores verde y rojo. Se registrará un flujo de energías positivas en tu vida, esto te ayudará a alcanzar la abundancia en todos los aspectos de tu vida y podrás realizar cualquier cambio laboral que desees gracias a que la fuerza espiritual estará de tu lado, así que aprovecha esta oportunidad.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El martes será tu día de la suerte, tendrás mucha energía y creatividad para llevar a cabo tus proyectos. Tus números mágicos son 04 y 25, juégalos en la lotería o en cualquier juego de azar, y tus colores de la suerte son el rojo y el amarillo. La carta de “La Templanza” en el horóscopo del tarot te anuncia una semana de grandes oportunidades para tomar las riendas de tu vida y empezar a diseñar lo que deseas para este año. Es momento de ser más consistente y analizar las decisiones que tomes en tu vida. Los tropiezos son experiencias de vida que te ayudarán a crecer. Te recomiendo cuidarte de traiciones con tus amigos o pareja, aprende a ser menos confiado. Es importante que seas consistente en las decisiones que tomes en tu vida, ya que esto afectará tu futuro, piensa bien antes de actuar. Esta semana pasarás por una corriente de abundancia.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibirás un reconocimiento laboral que te hará sentir de lo mejor, mantén esa sonrisa que cautiva a los demás y verás cómo se te abrirán todas las puertas del éxito y la felicidad. La carta de “El Mundo” en el horóscopo del tarot te anuncia una semana de grandes oportunidades para avanzar en tus planes y dejar atrás las inseguridades. Es momento de fortalecer tu fuerza interior y poder de convencimiento. Te recomiendo salir de viaje para festejar tu aniversario, esto te ayudará a renovar las energías positivas. El miércoles será tu día de la suerte, tendrás mucha energía y creatividad para llevar a cabo tus proyectos; tus números mágicos son 06 y el 23, y tus colores de la suerte son verde y rojo, úsalos en tu ropa para atraer la buena suerte. Tu fuerza interior se intensificará, te ayudará a ser más persuasivo en tu ámbito laboral y personal para lograr tus metas.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El martes será tu día de la suerte, tendrás mucha energía y creatividad para llevar a cabo tus proyectos. La carta de “El Carruaje” en el horóscopo del tarot te anuncia una semana de grandes oportunidades para quererte más y no dejar que otras personas influyan en tu estado de ánimo, es importante que no retrocedas por nada ni por nadie. Te recomiendo aceptar una propuesta de trabajo nuevo porque te irá de lo mejor. Tus números mágicos esta semana son 03 y 21, y tus colores de la suerte son naranja y rojo. Si tienes un sueño o una meta, ve por ella y no te rindas. Es una buena semana para salir de viaje, esto te ayudará a renovar tu espíritu y a conocer personas importantes para tu ámbito laboral, recuerda que tu buena energía depende de estar en constante movimiento. Trata de pagar cuentas atrasadas para poner en orden tu economía.