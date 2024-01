20 y 21 de enero estarán sellados por el dinero para 5 signos del horóscopo

Enero llega al tercer fin de semana con buenas noticias relacionadas con el dinero, porque se harán propuestas para empezar un negocio o invertir en este, además aprovecharán grandes ofertas, por lo que los pesos rendirán. Las afortunadas son Aries, Cáncer, Escorpio, Capricornio y Piscis.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

En estos días le plantearán un buen negocio que no puede dejar pasar. Es posible que te tengas temor porque no te has manejado en ese rubro, por lo que tu tarea este fin de semana será investigar sobre las posibilidades de éxito económico. Te darás cuenta que sí es posible. Si tienes dudas, busca a personas que ya estén en este medio y te cuenten sobre su experiencia. Eso sí, debes tener claro que para llegar a la cima tendrás que sacrificar tiempo y tener mucha paciencia, porque todo tiene su debido proceso.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Has trabajado duro en las últimas semanas porque tienes una meta que cumplir y que sabes que te es la que cambiará tu situación económica para mejor. Ya tendrás un adelanto de esa vida próspera que te espera en los próximos meses, pues es posible que en estos dos días te den noticias favorecedoras relacionadas con el dinero o permisología para hacer algún proyecto que traes entre manos. Estás bien asesorada y esto te da mucha ventaja. Verás las recompensas.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La organización que has tenido en tus finanzas te permitirá darte un gusto junto a tu familia estos dos días o cubrir un gasto importante que les aportará mayor comodidad. Esto te hará sentir cómoda y feliz porque para eso trabajas y te esfuerzas, es la recompensa de pasar tiempo lejos de quienes amas. Tus seres queridos te lo agradecerán. Puedes comenzar a planear un nuevo gusto con ellos y que además participen para que esta dinámica familiar estreche aún más los lazos que los unen.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Eres muy minuciosa con los gastos y los ingresos, por eso nadie interfiere en tus decisiones relacionadas con los temas económicos. Es bueno que en estos días consultes con un hombre de tu entera confianza sobre esa inversión que quieres hacer. Eres arriesgada, pero sabes que ahora no puedes permitirte perder todo porque hay otros asuntos en juego. Tendrás el consejo más fiable y tomarás la decisión acertada. No te arrepentirás.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

El poco dinero que tienes ahora te rendirá muchísimo porque te darán una cuenta que manejas decenas de datos sobre descuentos y ofertas que vas a aprovechar, lo que te permitirá adquirir más productos por el mismo precio y de buena calidad. Te has convertido en una experta en cazar las promociones, por eso nada te falta a pesar de que la cuenta bancaria no está full de dinero. Recuerda no comprar lo que ahora no haga falta.