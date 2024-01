Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 19 al 21 de enero

Mhoni Vidente te indica en los horóscopos del del fin de semana del 19 al 21 de enero de 2024 cuál es la carta del tarot que te corresponde; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Ve la predicción de la vidente para tu signo, y también los datos clave sobre tu día de la suerte para esta semana, los colores que te traerán abundancia o los signos con los que tienes mayor compatibilidad para una relación amorosa.

Conoce las recomendaciones de Mhoni Vidente para que disfrutes al máximo a las personas cercanas a tu vida, también te dice como cuidar tu salud y puntos personales.

La astróloga te comparte los consejos para el fin de semana del 19 al 21 de enero de 2024

ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones personalizadas.

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti este fin de semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Loco”, esto significa que debes poner en orden tus ideas y empezar a llevarlas a cabo; recuerda que esta carta tiene un desempeño importante en tu mente, es decir, que debes dejar los vicios y empezar una rutina de ejercicio para verte de lo mejor y así alejar de tu vida los problemas de nervios y estrés. También te indica que debes hacer caso a tus padres en cuestión de algún consejo. Retoma las ganas de ser alguien en la vida, sigue con tus estudios profesionales y empieza ese negocio que tienes en planes que te dará mucha prosperidad. En el amor debes ser más cauteloso, ya que todas las personas quieren ser intensos con tu signo, por eso se te recomienda ir despacio en tu relación de pareja. Tu color de la abundancia es el rojo, tus números mágicos son el 03, 21 trata de jugarlos el día domingo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mundo”, por lo que debes empezar a hacer un patrimonio para tu futuro y no caer en la tentación de gastar tus ahorros. También esta carta, junto con tu signo, indica que vas a pasar unos días con muchas energías revueltas, así que debes tener paciencia, no tomes decisiones precipitadas de las que después te puedas arrepentir. Será un año de muchos viajes inesperados y de estar conociendo personas interesantes para tu vida; sin embargo, debes ser siempre muy precavido y no dar toda tu confianza a una sola persona. Te buscará un amor del pasado para regresar, pero piensa bien lo que quieres. Fin de semana de muchas fiestas y diversión con tus amigos. Tus colores son el azul y el verde; recibes un premio en la lotería con los números 01 y 29, trata de jugarlos este viernes. Te regalan una mascota.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de “El Juicio”, por lo que debes buscar tu paz interior. En los últimos días has atravesado por energías muy revueltas en tu vida personal, y es el momento de que te detengas y revises qué es lo que te está haciendo daño y lo quites por completo de tu destino. También la carta de “El Juicio” te indica que debes tomar un curso de idiomas y actualizar tus documentos personales, no dejes atrás todo lo que necesitas para tener orden en tu papelería. Si estás en un proceso de divorcio o algún trámite legal, te llegará la suerte para poder resolverlo de la mejor manera. Gozarás de tres días de suerte, y más en cuestión amorosa. Te llega una invitación a una boda familiar. Arreglas tu coche. Te viene un golpe de suerte el día sábado con los números 07 y 22, y tus colores de la suerte son el amarillo y el rojo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estás en un momento de grandes oportunidades de crecimiento, en el tarot te salió la carta de “El Sol”, lo que indica que es momento de empezar a hacer esos cambios que tienes en mente. Si quieres un mejor trabajo, sal a buscarlo. Te recomiendo que salgas más de viaje, especialmente a lugares de playa. Las buenas energías se multiplicarán en tu vida y te ayudarán a avanzar. Es una buena época para empezar un negocio o para desarrollar tus habilidades artísticas y comunicativas. Un examor puede buscarte, pero es mejor que lo dejes atrás, ya que estás listo para conocer a alguien nuevo y que sea más compatible contigo. Tus números de la suerte son el 23 y 40, la abundancia tocará a tu puerta con los colores amarillo y verde. Tendrás muchos ánimos por empezar ese rutina de ejercicio, solo debes de ser constante y verás los resultados deseados muy pronto.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “La Estrella” en el horóscopo del tarot, lo que significa que debes aprovechar la oportunidad que te da la vida en estos momentos para alcanzar el éxito. Debes aplicarte en todo lo que quieras realizar y dejar a un lado las fiestas y vicios, que para todo hay momentos. Empieza a analizar bien lo que deseas en tu vida y a depurar amistades y amores que no eran para ti, recuerda que tu signo es fuego y, junto con la carta, es una explosión de intensidad en cuestión de ser el mejor en todo lo que te propongas. Te busca un amigo para ofrecerte un negocio los fines de semana en el que te irá muy bien. Te viene un golpe de suerte este domingo con los números 17 y 88, y tus colores son el azul y el rojo. Trata de no mentir más en tu relación sentimental, debes ser un poco más fiel y olvidarte de los amores que no son para ti.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Luna”, lo que implica que debes romper con todo lo que te hacía daño en el pasado, sobre todo con esas amistades que no eran para ti y solo te quitaban energía positiva. Esta carta, junto con tu signo, indica la grandeza que tienes como ser humano, por lo que no tendrás límites en lo que quieras realizar y, cualquier asunto legal que tengas pendiente, lo podrás resolver con éxito. Pon en su lugar a cada persona y no te involucres en chismes. En el amor, yo sé que extrañas a tu pareja, pero recuerda que cada vez que se separan, el amor los une más. En cuestiones de salud, no dejes para otro día lo más importante. Tus colores de la abundancia son el rojo y el verde, y tus números mágicos serán 25 y 60; trata de jugarlos este domingo en la lotería o cualquier otro juego de azar porque te ganarás un premio.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Si estás en pareja vivirás un fin de semana lleno de emociones, recibirás una propuesta de matrimonio. Los solteros encontrarán un amor del pasado que les pide una segunda oportunidad. Conocerás a alguien de Acuario o Géminis con quien iniciarás una nueva relación. Tendrás oportunidad de mejorar tu situación económica por un aumento de sueldo. No debes descuidar tu salud física y mental, es importante que evites el estrés y que busques espacios para relajarte y descansar. En la carta del tarot te salió “La Torre”, significa que tu grandeza no tendrá limite y realizarás cualquier tarea que tengas en mente, solo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas y chismes. Tus números de la suerte son 01, 29 y 88. Buen momento para disfrutar de la compañía de sus seres queridos.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“La Templanza” es tu carta del tarot, representa equilibrio, armonía y paz, de modo que estás a punto de experimentar un período de equilibrio y armonía, será un buen momento para reflexionar sobre tus objetivos y tomar decisiones importantes para tu vida. Fin de semana lleno de amor y romance, fortalecerás tu relación y planificarás el futuro para vivir juntos. Los solteros podrían encontrar a una persona compatible con quien iniciar una nueva relación. Cuida tus finanzas, es importante que evites gastar dinero en cosas innecesarias, mejor organiza tu presupuesto y ponte alerta ante posibles estafas o fraudes. Es importante que evites el estrés y que busques dónde descansar, y también debes cuidar tu alimentación y hacer ejercicio regularmente. Tus colores de la fortuna son blanco y azul y los números de la suerte el 25 y 66.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La fortuna te llegará con los números 04 y 55, y tus colores de la abundancia son rojo y naranja. La carta de “La Justicia” indica que estás a punto de experimentar equilibrio y armonía, así que será un buen momento para reflexionar sobre tus objetivos, pero debes ser imparcial y justo en tus juicios. No debes dejarte llevar por tus emociones, sino que debes basarte en hechos para tomar decisiones. Seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas, si estas en pareja no lo dudes y trata de formalizar porque la relación va prosperar, pero si te encuentras soltero, llegará alguien de Aries o Leo que será tu pareja ideal. Tendrás la oportunidad de mejorar su situación económica porque recibirás un aumento de sueldo o ganarás dinero con un negocio o una inversión. Ya no seas tan confiado y no platiques tanto tu vida personal para que no te traicionen.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el Horóscopo te salió la carta de “La Rueda de la Fortuna”, significa que estás en el momento ideal para cambiar de trabajo por uno mejor y volver a estudiar tu carrera. Esta carta indica que llegará un amor muy sincero a tu vida que será de fuego, trata de estar con toda la disposición de enamorarte. Estás atravesando por una etapa de progreso en tu vida con mucho crecimiento laboral, aprovecha la buena racha. Los que tienen pareja experimentarás algunas dificultades por cuestiones de celos, trata de no llevar a más esa situación y ten prudencia. Te llega dinero extra por lotería con los números 23 y 40, tus colores de la fortuna son verde y amarillo. Cuida a tus mascotas porque una de ellas se enfermará. Tiempo de decirle sí a la abundancia, así que no te sabotees tú mismo con lo que puedas lograr, solo trata de administrar mejor tus recursos.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El fin de semana llega con buenas noticias, la carta de “El Emperador” representa el poder y autoridad, tendrás oportunidad de crecimiento laboral, e incluso es posible que se te asignen un nuevo proyecto o te ofrezcan un ascenso. Este es un momento ideal para que pongas en práctica tus habilidades y demuestres tu valía, no tengas miedo de asumir nuevos retos profesionales. En el terreno sentimental, debes cuidar tu relación, es importante que dediques tiempo y atención a tu pareja; no dejes que el trabajo te absorba y que descuides los lazos amorosos. Si te encuentras soltero, es posible que conozcas a alguien especial en los próximos días, esta persona será del signo de Leo o Aries. Tus números de la suerte son 11 y 15, tus colores de la abundancia el azul y blanco. Aprovecha esta energía para alcanzar tus objetivos y para mejorar tu vida.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Organiza mejor tu tiempo para que no dejes de lado a tu familia y amigos. El fin de semana llega con una advertencia, la carta de “El Ermitaño” te indica que debes cuidar de tu salud mental y física, pues estás sintiendo mucha presión en el trabajo y en tu vida personal, así que es importante que te tomes un tiempo para relajarte y descansar. Si estás soltero, es posible que te sientas un poco deprimido o desmotivado, es importante que no te desanimes y que sigas buscando el amor. Estos serán días de reflexión para ti, aprovecha esta energía para conectar contigo mismo y encontrar tu equilibrio. Tendrás un golpe de suerte el domingo y será con los números 02 y 18, tus colores de la fortuna son azul y rojo. Recuerda que hay que darle tiempo al tiempo, más en el amor, si esa persona ya no quiere regresar contigo, es mejor dejarla y ver hacia adelante.