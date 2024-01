Del 16 al 21 de enero 5 signos tendrán un golpe de armonía y paz

Enero llegó a su tercera semana y con ella vendrá la calma para Aries, Tauro, Virgo, Acuario y Piscis, que aprenderán lecciones, lograrán metas y dejarán atrás asuntos que no puede controlar, para así obtener y disfrutar de la tranquilidad que se merecen.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Te sentirás realizada y satisfecha porque alcanzarás o estarás muy cerca de conquistar la meta por la que tanto luchaste el año pasado. Disfruta de tu logro, el éxito que no todos los días llega a la vida de cualquiera. Ahora a emprender un nuevo camino que te depare más anécdotas, crees mayores alianzas, y te permitan progresar en el mundo de los negocios.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Alguien desde lejos te está observando y puede percibir que necesitas atención para que te liberes de toda la carga negativa que te está afectado. Te dará un consejo o un punto de vista de la situación que te tiene complicada, que te ayudará de drenar y conseguir la tranquilidad que clamas al universo. Solo debes aprender a soltar y dejar que las cosas sigan su propio curso, pues no tienes el control de nada, que es lo que también te hace sentir muy frustrada. Ve poco a poco.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Aprovecha estos momentos para hacer alguna actividad física, un deporte o iniciar un pasatiempo con el que te distraigas. Te presentarán algunas opciones y todas te gustarán. Búscate buena compañía, pues así te sentirás más motivada. Aprenderás poco a poco a soltar todas las penas y pensamientos que atrapan y consumen tu energía positiva. Te sentirás mucho más aliviada.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

A veces te agobias porque tienes que todo se hagan en tu momento y a tu manera, pero ya te has dado cuenta que no es así. Alguien te lo hará entender a través del buen humor, por lo que dejarás de aferrarte a esas situaciones que no dependen de ti y a avanzar en lo que te concierne. Esto mejorará las relaciones con tus compañeros de trabajo, incluso con tu familia y amigos.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No te apresures a los hechos. Te gusta la inmediatez porque siempre deseas saber qué es lo que te depara la vida, aunque te empezarás a relajas luego de que experimentes una vivencia con una amiga muy especial. La tranquilidad se apoderará de ti. Habrá mucha armonía en tu corazón y esto será lo que irradies, lo que además influirá en cómo te perciben los demás, al punto de que si estás soltera el amor podría llegarte, mas si tienes parejas, los desaciertos serán cada vez menos.