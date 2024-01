Golpe de suerte para 3 signos que tendrán dinero y amor cuando la Luna y Venus se junten del 5 al 8 de enero

Estarán tan cerca que brillará el cielo con el beso celestial que la Luna y el planeta Venus se darán a partir del 8 de enero.

Será de esos eventos astronómicos fuertes y poderosos de energías y vibras positivas para el Universo.

Los signos de Géminis, Leo y Libra serán los más afortunados porque lograrán todas las metas que se propongan y obtendrá el dinero a manos llena y les irá muy bien en el amor.

Géminis

Necesitadas un empujón para sacarle más provecho a toda la experiencia que tienes y llegó en el momento que pensabas que todo se podía detener. Debes sentirte satisfecha porque arrancaste con mucho éxito tu proyecto. También muy pendiente y mucha prudencia con operaciones financieras que vas a realizar para que la legalidad este presente siempre. Tu eres una persona seria, que no das un paso sin evaluarlo muy bien, pues debes seguir así para evitar cualquier tropiezo. Tu pareja quiere una escapada para que la pasión no se pierda entre ustedes, así que aprovecha este momento para ese viaje que tenías pendiente. Les irá de maravilla.

Leo

Estás rodeado de gente con mucho poder y también muy positiva y emprendedora que te ayudará a echar adelante en los negocios. Lograrás grandes cosas si aceptas consejos y trabajas en equipo. Todas tus ideas tendrán muy buena acogida en el equipo que formes y no dudes en pedir aquello que crees que te mereces porque tu inteligencia, esfuerzo tienen su valor. Una nueva oportunidad en el amor llega a tu vida para cambiarla del cielo a la tierra. Esa persona quiere conquistarte y tu te sentirás muy halagada, así que no te cierres a la posibilidad de una relación que tiene mucho futuro.

Libra

Tendrás éxito en todo lo que te desempeñes en tu vida profesional; sin embargo, ten cuidado con los egos, ya que podría atraer energías negativas y te va también que no puedes permitir que se trunquen tus caminos. Manéjate con cuidado y no le busques las 5 patas al gato que te hagan tropezarte y desviarte del camino. Un dinero llega a tus manos en el momento justo para invertir, pero no esperes a que nadie solucione tus problemas, encárgate tú mismo de ellos si quieres que salgan según tus intereses. Estás ilusionada con esa persona especial, pero te atacan las dudas. No dejes que eso dañe los buenos momentos que puedes pasar con esa persona. La vida es una sola y hay que disfrutarla.