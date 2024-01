Enero y la lluvia de estrellas Cuadrántidas que atraerá vibras positivas y abundancia a 5 signos del 4 al 7

La primera lluvia de estrellas del año 2024 engalanará el cielo nocturno a partir de la noche del 3 y hasta la madrugada del 5 de enero.

Se trata de las Cuadrántidas con más de 120 meteoros que surcarán el cielo con su punto máximo la madrugada del 4 de enero.

Las buenas vibras y la energía positiva atraerá la buena suerte para los signos de Cáncer, Virgo, Escorpio, Capricornio y Acuario, quienes moverán cielo y tierra para que la prosperidad y la abundancia estén presentes en sus vidas

Cáncer

Muy buenas noticias recibirán los nativos de este signo en el plano profesional, pues una nueva oportunidad laboral le permitirá cambiar de trabajo y estar en el cargo por el que siempre había luchado. Recibirá una oferta de dinero que le permitirá equilibrar su economía e independizarse. Es una etapa de cambios positivos que debe aprovechar al máximo para ahorrar y para organizarse en función de consolidarse con la pareja, quien ha sido su apoyo incondicional.

Virgo

Serán unos días prósperos en los negocios, pues lo que estaba estancado empieza a moverse con rapidez y vas a obtener ganancias que te ayudarán a sortear algunos compromisos. Si estabas pensando en la adquisición de un bien inmueble, es el momento para hacerlo porque los astros están a tu favor. El hecho de que el dinero fluya te permitirá ayudar a la familia, pero debes conversarlo con tu pareja porque la comunicación fluida evitará malos entendidos. Tu capacidad de análisis y reflexión estarán al 100 por ciento.

Escorpio

Espera con ansias un ascenso por fin en estos días te harán el anuncio. Esto significa que tu vida dará un giro del cielo a la tierra, que debes aprovechar esta oportunidad para destacarte y demostrar lo buen profesional que eres. Las finanzas que han estado estancadas, empiezan a mejorar paulatinamente. Cuidado con malgastar el dinero, piensa en el futuro, en ahorrar y en tener para resolver los problemas familiares que se presenten en el camino. Tu pareja siempre será tu apoyo, pero también quiere que seas recíproca con ella.

Capricornio

Tienes que ser prudente con el verbo porque de una reunión con personas de poder va a salir el financiamiento que estás esperando para arrancar tu emprendimiento. Toma el todo por los cachos, como dice el refrán para que puedas arrancar lo más pronto posible y logres ganancias que te permitan en el futuro sentirte holgada. Tienes un viaje pendiente, una promesa a tu pareja que debes cumplir para que tu relación se consolide y se active la pasión. No todo es trabajo.

Acuario

No dudes nunca de tu intuición porque gracias a ella has logrado abrirte camino en el mundo de los negocios. Las cosas están saliendo muy bien porque le has puesto todo tu empeño al trabajo. Las relaciones sociales son importantes y es allí donde te debes preparar para brillar y dar todo de ti para lograr los negocios que te permitirán incrementar tu economía. Tu pareja quiere que le dediques más tiempo, así que busca esos momentos porque la vida es una sola y hay que disfrutarla.