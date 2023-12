Purifica tu hogar para al Año Nuevo, según el Feng Shui

El 2024 será un año para comenzar de nuevo, otra oportunidad para hacer las cosas bien, tomar riesgos y apostar por un excelente porvenir, pero qué mejor forma de atrapar todas las buenas energías que purificando tu hogar o tu negocio de acuerdo con los parámetros del Feng Shui.

Hacer rituales en este cierre de año, de ciclo, representa un acto de suma importancia porque sellará con buena voluntad el fin y el inicio de un proceso. La doctrina del Feng Shui está centrada en la búsqueda del equilibrio de la energía vital, que se va modificado por la forma y disposición del espacio, las orientaciones (puntos cardinales) y los cambios temporales.

Cinco elementos dominan esta filosofía: fuego, tierra, agua, metal y madera, que debe estar presentes al momento de hacer cualquier ritual o reestructuración en tus ambientes. Para recibir el año con una casa o un negocio bendecido será necesario aplicar tres procedimientos: limpieza, purificación del aire y crear una zona de prosperidad.

Limpieza

Para comenzar hay que sacar todo lo que no sirve o no se use, que puedas donarlo o botarlo, hacer una limpieza general, quitar el polvo, las telas de araña, la maleza, escombros y todo lo que estanque las energías. Dejar pulcro el mobiliario y que todo quede en orden.

Para después trapear toda la vivienda, quitar la suciedad de los pisos. Abrir las ventanas y las puertas hará que las vibras circulen, entren y salgan.

Purificación del aire

Para mantener los espacios su aspecto de renovación, el portal Proyecta Feng Shui, sostiene que es importante dedicar uno minutos en mantener los olores agradables en todos los espacios de la casa. Para esto puedes usar velas aromáticas, inciensos, difusores de aromas, que se deben encender tras la limpieza general y durante un momento de tranquilidad.

De acuerdo con la asesora de Feng Shui, Carmen Berlanga, entre los beneficios que tendrás es un “mayor bienestar físico y emocional, mejoras en tus relaciones familiares, de pareja y laborales; y eliminará los bloqueos energéticos”.

Zona de prosperidad

En un lugar sagrado o poco concurrido de tu casa, puedes colocar un pequeño altar con todos los elementos que representan el Feng Shui, de acuerdo con el Mapa Bagua, este está basado en tales elementos y la teoría del ying y el yang. Se trata de un octágono que representa un área de la vida: la riqueza, reputación, amor, salud, centro, creatividad, trabajo y cultura.

Debes hacer un plano de tu vivienda resaltando los puntos cardinales. Luego divídelo en nueve cuadrículas iguales, que te indicarán cada sección del mapa de Bagua, por lo que en el espacio de la casa donde quede la zona de riqueza, coloca objetos rojos, azules y violetas para la prosperidad.

En donde quede la reputación o fama, el tono rojo es el recomendado. En la zona del amor, el rosado y blanco son vitales. Mientras que en la zona de la salud, debes disponer de plantas y objetos azules para atraer la energía positiva.

En la zona central, todo debe estar en completo orden y limpio, con tono tierra. Para la creatividad, la organización es crucial y el blanco o colores pasteles no pueden faltar. En trabajo, usa temas alusivos a tu empleo o profesión, combinados con tonos oscuros. Finalmente, en cultura, coloca elementos azules, verdes y negros.