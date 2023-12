Esto es lo que debes evitar antes de que acabe el 2023 si quieres buena suerte en el 2024

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Dejar de establecer metas. Es vital que le encuentres sentido a tu vida con proyectos y objetivos claros que te permitan enfocarte y centrarte, para que vayas superando etapas y acumulando satisfacciones, que te motiven a continuar con valentía y mucha disciplina.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

No tener un pensamiento flexible. Negarte a abandonar ciertos patrones y comportamientos solo te traerá frustración, conflictos y pérdidas de oportunidades, porque no eres capaz de adaptarte a lo que las diferentes formas de ver un mismo asunto de tu entorno.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Miedo a fracasar. No eres capaz asumir un riesgo porque piensas que no resultará. Suelen enfrascarte en los desenlaces negativos y no en los positivos, razón por la que te pierdes de situaciones que te pueden catapultar hacia otras que te dejen mayores beneficios.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Evita la procrastinación. La mala, poca o nula gestión del tiempo solo produce atraso y estrés que terminan afectando tu desempeño y productividad, especialmente, la laboral. Atacar este mal hábito te permitirá tener un mejor provecho de tu día y tus responsabilidades.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Dile adiós a la comparación. En muchas oportunidades, medirse con el otro es crucial para saber qué tan bien o mal podemos estar haciendo algo, pero esto no debe ser una constante en la vida, porque hay que entender que cada quien tiene sus tiempos, métodos y modos de vivir, que difieren del tuyo.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Dejar de comunicarse. Una cosa es que sea reservada y otra muy distinta que seas incapaz de manifestar a quienes le tienes mayor confianza algunas cosas que te pasen y te hagan sentir mal o bien. Esto no solo influye en las relaciones con todos, sino que también te aísla por completo.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Evitar responsabilidades. Cuando comienzas esquivar todas aquellas acciones que te comprometen, en las que eres la encargada de que todo funcione, así como no admitir tus errores, pues comienzas a crear rechazos en el otro, porque no te ve como una persona competente.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Egocentrismo. Puedes tener muchos talentos y una seguridad interna de acero, pero no eres el ombligo del mundo, todos a tu alrededor son tan importantes como tú. Aprende a ser un poco más empática y dejar de poner siempre tus intereses sobre el de los demás.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Cohibir tus sentimientos. Ya sean bueno o malos, es importante exteriorizar los que se siente y piensa, porque de lo contrario puede generar una montaña de dudas y suposiciones que posiblemente solo están ocurriendo en tu cabeza. Es por esto que resulta importante conversar con sinceridad.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Deslástrate del pesimismo. Esto estanca, no te permite ver en qué has errado y cómo aprender de ellos. Además, las energías positivas y todo lo que ellas implican no llegarán a ti. Estar pensando siempre mal, impide que confíes en otros y que veas oportunidades.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

La ingratitud. No valorar lo que los demás hacen por ti y las personas que tú amas, dice mucho de las carencias que tienes y que debes trabajar. No es que le rindas pleitesías a todos, pero sí reconocer cuando otros aportan a tu vida de manera muy significante.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No dedicar tiempo al conocimiento. Tener información te dará mucha ventaja en todos los ámbitos de la vida, negarte a recibirla o no esforzarte para conseguirla te dejará siempre en el escalón más bajo, costándose así surgir como lo deseas y, por supuesto, frustrándote.