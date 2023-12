Melissa Navarro se pronuncia sobre ruptura con Massad e internautas señalan todo lo que estuvo mal

La ruptura de Melissa Navarro y Massad sigue dando mucho de qué hablar y es que, ante la falta de claridad de lo que pudo haber pasado, en redes sociales las opiniones están divididas.

“He decidido terminar mi relación, muchas gracias a todos los que nos apoyaron y estuvieron desde un inicio. Sé que me seguían por nuestra historia y hoy he decidido terminarla. Me quedo con mis fieles y de corazón muchas gracias por tanto en estos meses”, expresó la influencer en su canal de difusión en Whatsapp.

Ambos comenzaron a sonar muy fuerte en TikTok debido a la relación a larga distancia que mantenían y que compartían a través de transmisiones en vivo en dicha plataforma. Esto llamó la atención de internautas en gran medida pues al ser de países y culturas completamente diferentes, había señales de que las cosas no iban a funcionar.

Melissa es una joven de 26 años originaria de Tijuana, México, dedicada a la creación de contenido y modelaje. Se ha posicionado como una de las figuras más destacadas de las redes sociales por su belleza y carisma, obteniendo importantes contratos con marcas, así como colaboraciones con otros influencers.

Por su parte, Massad Al-Tamimi es originario de Arabia Saudita, actualmente tiene 33 años y también se ha dedicado a la creación de contenidos en redes sociales, enfocándose principalmente en moda y estilo, así como reacciones a videos. En ocasiones hace transmisiones de videojuegos. Se dio a conocer en Latinoamérica gracias a la relación con Melissa.

Tras darse a conocer el fin de la relación, el árabe señaló a Melissa de “ocultar algo”.

“Solo esperaba recibir a cambio algo simple de amor, que era estar conmigo y no con otra persona en mi contra, porque Melissa oculta algo que le dijo ( a su amiga) y lamentablemente le tiene miedo. Me amenazó con dejarme y dejarme por otra persona después de todo lo que hice. Espero que no nos crean a ninguno de nosotros excepto con pruebas”, fue parte de su declaración.

Melissa Navarro La influencer compartió con sus seguidores su relación con Massad a través de TikTok (TikTok)

En medio de la confusión, Melissa Navarro “aclara” ruptura

Si bien aún no se sabe con exactitud qué los llevó a terminar, en redes sociales se han desatado teorías que apuntan que todo ha sido falso, mientras otros aseguran que esa relación “nunca iba a funcionar”.

“Me di la oportunidad de abrirme por completo a un amor sin importar la diferencia de cultura, de religión y me dejé fluir. Al poco tiempo mi intuicion y mi corazón me dieron señales suficientes para entender que nuestros caminos eran diferentes. En el momento en que o decidí ser figura pública no comprendí a lo que uno se expone y a raíz de esto se cuenta con muchas opiniones divididas. Lo único que deseo es que cual sea su opinión o puntos de vista siempre partamos del respeto”, señaló la influencer en un video en el que se pronunció sobre su ruptura.

Fue a raíz de un encuentro en persona a principios de noviembre que los seguidores de Melissa y Massad notaron una disminución en la actividad en sus redes sociales, desatando rumores sobre una ruptura. Lo que comenzó como una relación que muchos romantizaron, terminó en medio de controversias y acusaciones.

Cuando una relación está expuesta a los ojos de todos

Internautas de inmediato señalaron que el problema de Melissa y Massad fue exponer demasiado su relación al público.

“Es que ese era el plan. Hacerlo público para generar dinero!”; “La verdad desde un inicio eso era irreal y se veía bien falso todo, y la gente idealizado una relación bien novelera”; “Lamentablemente hicieron todo muy público desde el inicio y la diferencia cultural afecto bastante. Demasiadas personas opinando o hablando mal”; “Eso pasa cuando todo lo haces público...ni siquiera se conocían en persona y ya todo el mundo sabía de sus pleitos!!!”, se lee en redes sociales.

Cuando decides tener una relación, te has comprometido con esta persona pero es importante establecer límites, entre ellos, la privacidad. Hay muchos factores que pueden contribuir a una relación estable y duradera y el mantenerla lejos de los ojos del mundo puede ser uno de ellos.

En un mundo en el que todo queda exhibido en redes sociales, es importante limitar los detalles que compartes con otras personas sobre tu relación.

Volverse privado permite que la relación florezca de manera más saludable. Rara vez hay presión del mundo exterior, ciertamente no es necesario demostrar nada ni obtener la validación de nadie. Esto hace que navegar la relación sea más fácil porque la relación no es asunto de nadie más que de ti y tu pareja.