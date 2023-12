Diciembre y las nuevas oportunidades para 3 signos cuando la Luna y Venus se unan en un beso celestial del 8 al 11

La Luna y Venus estarán muy cerquita el uno del otro para el beso celestial que traerá al universo una descarga de energía positiva llena de prosperidad y amor.

Ambos astros serán los objetos más brillantes en el cielo durante la noche del 9 de diciembre y será de buen augurio para equilibrar las finanzas y para que las emociones se incrementen.

Cáncer, Libra y Escorpio son los 3 signos afortunados que recibirán las buenas vibras y estarán dispuesto a los cambios para alcanzar el éxito y la prosperidad en todo lo que se propongan.

Cáncer

Tu sueño en lo profesional se va a cumplir porque el esfuerzo que le has puesto al trabajo te han dado buenos frutos financieros. Tus superiores te están observando y te ven destacarte y brillar y eso les permite evaluarte para un futuro. Es la oportunidad que estás buscando y no desmayes en seguir luchando por ella. Debes estar pendiente porque te ofrecerán realizar un viaje para resolver algunos conflictos laborales y es allí la estocada para subir de nivel. En ese lugar te vas a encontrar con nuevas oportunidades y una oferta jugosa que no puedes dejar pasar.

Libra

Saliste de tu zona de confort y te enfrentaste a nuevos retos en el plano profesional que equilibraron e incrementaron tus finanzas de manera vertiginosa. La vida te está recompensando por todo el esfuerzo que le has puesto a los negocios. Lo mejor es tener prudencia para que lo que ganes de aquí en adelante lo puedas invertir muy bien. No dejes que energías negativas y la envidia de otros te distraigan de tu objetivo que es crecer aun más y aprovecha cualquier oportunidad para demostrar tu profesionalismo y dedicación. La buena racha te acompañará en los próximos días y nadie va a poder con tu actitud positiva.

Escorpio

No hay reto que tu no puedas afrontar porque tienes la determinación, firmeza y fuerza de voluntad para echar adelante lo que sea. Ese negocio que vienes pensando desde hace tiempo, ya es momento de presentarlo y brillar. Vas a tener el apoyo de gente de mucho poder que cree y confía en ti y que te darán el empujón que necesitas para arrancar. Es tan favorable este momento que las finanzas estarán a tu favor y vas a poder resolver algunos problemas familiares. No permitas que el miedo te invada en un momento determinado. Avanza sin mirar atrás que las oportunidades las tienes al frente.