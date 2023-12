La conjunción de la Luna y Venus dejarán una huella en el amor a estas mujeres del zodiaco

Desde las 03:53 de la mañana de este sábado 9 de noviembre y hasta las 15:26, la Luna estarán en conjunción con Venus, desde la constelación de Virgo y será un tiempo propicio para la reflexión en materia del amor, ya sea en pareja o desde la soledad.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Soltera: Estás muy bien esta etapa de soledad, estar contigo te está llevando por un camino de autorreconocimiento que te ayudará a identificar esas vulnerabilidades que debilitan su autoestima. Atesora cada aprendizaje que vas descubriendo en estos meses.

Con pareja: Habrá mucho análisis de la relación. La mirarán más a fondo para tratar de arreglar esas diferencias que tienen entre ustedes y que tanto daño les hace muchas veces, porque no logran llegar a un consenso, especialmente cuando se trata de asuntos domésticos, relacionados con el hogar.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Soltera: Diviértete, visita lugares, conoce más personas, acuerda un encuentro con tus amigos. Disfruta de tu familia. No veas este proceso como algo malo, sino como una oportunidad para gozar desde otra perspectiva de todo lo antes mencionado.

Con pareja: La armonía será el gran premio que recibirán durante esta conjunción. No habrá conflictos y se llegarán a acuerdos que son altamente sensibles para ambos. Será momento idóneo para concretar una meta entre ambos y que trabajen por codo a codo por esta.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Soltera: No dejes de creer en el amor, pues está muy cerca de ti. Hay una persona con quien te topas todos los días, pero no has sido capaz de verla de otra forma. Sin embargo, en estos días, un evento los “ayudará” a encontrarse en ese camino para que se comiencen a conocer.

Con pareja: La falta de empatía por parte de alguno de los dos reavivarán las tensiones en ustedes y comenzará un periodo de peleas y desencuentros, que los podría obligar a darse un tiempo y un espacio para pensar mejor sobre la relación.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Soltera: No le prestes atención a las creencias que tienes los que te rodean. Eres dueña de tu vida y mientras lo que hagas no perjudique a terceros, pues goza de tu vida sexual, eso sí, elige muy bien con quién para luego no estés en boca de todos o tu salud corra riesgo.

Con pareja: Viene un bebé en camino que los pondrá a pensar mucho, quizá sea deseado o no, pero sí los obligará a replantearse las metas que tienen ahora, las cuales deberás postergar, adelantar o desistir. Serán momentos un poco complejos, pero felizmente al final aceptarán la realidad.