Tres lluvias de meteoritos traerán fortuna y abundancia a todos los signos chinos

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Todo en esta vida ocurre por un motivo mucho mayor y superior a lo que tú puedes comprender en el momento, por lo que vivirás una experiencia de la que quizá reniegues mucho ahora, pero será el inicio de muchas cosas grandiosas que sucederán una tras otra.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Una persona que adoras te pedirá tu apoyo, tiéndele la mano porque actualmente eres su único pilar que la sostiene. Escúchala, solo es lo que desea. Se está ahogando. Esto afianzará aún más los lazos que hay entre ustedes. También sabrás que ella estará para cuando lo necesites

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

La generosidad que has tenido con algunas personas a tu alrededor sin esperar algo a cambio, te será de vuelta. Una persona te ayudará con algo que necesitas. Te sentirás afortunada por esto, pero no será más que un acto de amor supremo. Sigue haciendo el bien desinteresadamente.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

En el trabajo te darán una noticia muy gratificante relacionada con esas merecidas vacaciones o el permiso no remunerado que solicitaste hace algún tiempo. Pues, ahora sí podrás ausentarte y aprovechar esos días para hacer todo lo que tienes planeado.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

La pasión se despertará de nuevo en ti, pero será gracias a que has sabido abrazar los defectos de tu pareja. Estás entendiéndola mejor y esto te hace ver y atesorar sus cualidades. Teniendo este balance, de nuevo vas a querer tener noches de lujuria. Propiciarás muchas ocasiones de encuentro.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Recibirás el pago de una deuda. No es algo que esperas porque, incluso, ya lo dabas por perdido. Lo importante es que te llegará en el momento justo para que también solventes algunos asuntos relacionados con la economía del hogar.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Te saldrá una oportunidad para mudarte, independizarte, hacer algo que te libere de la situación en la que estás. Todas tus súplicas serán atendidas con la materialización de esto. Quizá tengas que sacrificar algo a cambio, empezar de cero, pero será lo mejor para cerrar este año y empezar el 2024.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Una situación pondrá a prueba tu fortaleza. Descubrirás que realmente tienes mucha resiliencia y que toda esa miasma que recibiste en el pasado y te sumergió en una depresión te sirvieron para ver la vida desde otros puntos muchos más positivos. Te sentirás orgullosa de ti.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

La calma se instalará en tu casa. Ahora sí todos los conflictos se irán resolviendo poco a poco, vas a enterrar deudas, la comunicación será la solución a mucho de tus problemas, por lo que recibirás la Navidad con un ambiente más próspero y lleno de armonía.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Tendrás muchas energías para hacer y crear en tu puesto de trabajo. Esto te dará mucha ventaja con respecto a tus compañeros. Estarás muy motivada y llena de vitalidad que canalizándola en los proyectos que tienes, podrás tener óptimos resultados.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

No te quedes con un no como respuesta. Persiste, insiste y demuestra que mereces la oportunidad que estás pidiendo. Te la darán, por eso es vital que no te rindas a la primera, porque estarán poniéndote a prueba para ver qué tan interesada estás.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Expón tus ideas a la persona indicada, que no te importe extenderte porque serás escuchada y, entonces, se te darán los planes que tienes para mejorar las finanzas de tu familia. Solo necesitas demostrar seguridad y ser convincente. Aquí radicará tu éxito o fracaso.