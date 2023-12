Diciembre inicia con un golpe de suerte en el trabajo para 4 signos del horóscopo chino

Comenzó la cuenta regresiva para el que el 2023 llegue a su fin. Sí, pasó muy rápido, pero lo bueno es que algunos signos lo cerrarán con broche de oro en el tema laboral, porque tendrán mejoras en sus actuales cargos, mientras que los que están desempleadas van a conseguir un sustento fijo económico.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Empleada: Las buenas noticias llegarán pronto a tus oídos. Es lo que estás esperando para mejorar tu vida, porque te dará oportunidad para aprender nuevas técnicas, ponerte a la par de la realidad que vie el rubro en el que te desenvuelves. Esto ampliará tu currículum y te cotizarás mejor.

Desempleada: No pierdas la fe en hallar un empleo porque el año aún no culmina. Tendrás unas buenas fiestas decembrinas porque tendrás garantizada una fuente fija de ingreso económico. Quizá no sea en lo que más deseas, pero no estarás parada cultivando las malas vibras.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Empleada: Te asignarás nuevas pautas que resultarán todo un reto para ti. Al inicio sentirás que quieres dejar todo a medio camino, pero tendrás el apoyo de un hombre muy ecuánime que te mantendrán firme y te levantará el ánimo. Al final, verás que tiene toda la razón.

Desempleada: Un exjefe, que conoce muy bien tu desempeño, será quien te llame para ofrecerte un nuevo empleo. Quiere tenerte cerca porque valora enormemente lo que haces y la entrega que le imprimes a tu trabajo. Así que créetelo, porque si confía en ti, por qué no debes hacerlo tú.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Empleada: Tus compañeros de trabajo están organizando una reunión, no pases de largo, súmete porque te hace falta compartir un poco más fuera del entorno laboral, conversar de otros asuntos y conocerlos. Así también vas descubriendo otros aspectos de ti y de ellos.

Desempleada: Es hora de uses todo el conocimiento que tienes para que monetices desde las redes sociales. Trabaja en tu propia marca, darte a conocer porque esta será la vía para que llegues a un puesto muy bueno en el que te sentirás a gusto.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Empleada: Estás acostumbrada a lo tradicional y esto te está generando un poco de resistencia, lo que te impide ver que tienes muchas otras ventajas que no estás aprovechando. Detente, mira tu panorama e identifica qué cosas positivas puedes sacar de toda esta nueva modalidad. Serás más autónoma.

Desempleada: Acepta esa oferta que te están ofreciendo, quizá no sabes nada de ventas, pero es muy probable que descubras que eres grandiosa para esa labor, solo que no lo has descubierto. Ten en cuenta que en las adversidades es que descubrimos todo el potencial que tenemos para dar.