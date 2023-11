La vida de 4 signos cambiará el 1, 2, 3 y 4 de diciembre por la Luna llena y las “Fenícidas”

Noviembre cierra con broche de oro, se trata de la Luna de castor, cuando el satélite natural estuvo en su máximo esplendor el pasado 28 de noviembre y se funde con la lluvia de estrellas Fenícidas. Estas Se activaron el mismo día y estarán en el firmamento hasta el 9 de diciembre. Su punto máximo de meteoros alrededor del 2 de diciembre y desde México se podrá ver desde el anochecer hasta alrededor de la 01:14 de la madrugada. Estos dos eventos astronómicos marcaron los cambios en Tauro, Leo, Sagitario y Acuario.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

No emitas ningún juicio sin conocer todas las realidades porque de lo contrario te meterías en serios líos, que te costarán lágrimas y sueños. Trata de poner en el lugar del otro, buscar las distintas versiones, y si no puedes obtenerlas, pues entonces lo mejor será callar y solo observar lo que ocurre. No deje que las emociones negativas te dominen, mantenlas a raya. Te ahorrarás muchísimos problemas. Algunas personas van a querer buscar de cualquier forma lo que piensas al respecto, así que no caigas en la tentación.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

La serenidad con la que te dediques de lleno a ese proyecto que está por venir será crucial para lograr el éxito y el reconocimiento de personas importantes, quienes te proyectarán laboral y personalmente. Guarda la calma, pues en algunos momentos pudieras agobiarte, pero todo fluirá muy bien y conseguirás lo que te propongas. Si tienes dificultades, no te encierres, usa tu don de la comunicación para buscar la ayuda pertinente que te guiará en este camino.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Estás saboreando las mieles de la vida, por lo que es momento preciso para que aproveches la bonanza e inviertas el dinero que está entrando a tu cartera, ya que todo es un ciclo, por lo que después de esto viene la austeridad y de ti dependerá qué tanto intensa sea, porque es posible que para esta época puedas vivir de las ganancias que te generen lo que hoy inviertas. Apostar por negocios orientados al servicio nunca falla, además de que tú puedes poner el precio que desees.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Si avecina una fuerte crisis debido a una ruptura amorosa. Estos conflictos con tu pareja o familia te dejarán muy mal, pues te sentirás traicionada y engañada. Tendrás que acudir con una persona neutra en todo este asunto para que pueda ayudarte a ver algunas cosas, porque ciertamente ellos fallarán, pero tú también tendrán gran parte de culpa en todo, aunque no lo verás porque estarás muy enfocada en ti y tus sentimientos.