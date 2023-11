Horóscopo: la luna llena traerá paz y fortuna los primeros días de diciembre a 6 signos.

La luna llena iluminó el cielo desde este 27 de noviembre y llegó a su máximo esplendor la madrugada de hoy, lo que dejó una estela de paz y fortuna en Aries, Géminis, Cáncer, Libra, Sagitario y Piscis.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tu curiosidad por ciertos aspectos de tu familia te llevará a indagar en las historias de tus parientes, especialmente, de tus abuelos. Todo esto te ayudará a comprender muchas situaciones y comportamientos de tus padres y tuyos, también. Vas a quitarte mucho peso emocional de encima y comenzarás a buscar tu propio horizonte sin ataduras del pasado.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

El corazón poco a poco va sanando era herida profunda que le dejaron. Has aprendido grandes lecciones que aplicarás en estos días. Le darás oportunidades a desconocidos para que entre a tu vida y te ayude en el proceso. Conocerás a gente que te aportará mucho valor y te ayudará a descubrir tus potencialidades. Es un proceso de sanación total.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

La armonía reinará estos días en tu puesto de trabajo, pues habrá un punto de encuentro para todos, por el que trabajarán, ya que les gustará, los motivará y todo esto hará que, por un tiempo corto, la tranquilidad se apodere de esos espacios. Será una especie de tregua en la que todos ganarán. Es un buen momento para tratar de conocerse y tumbar esa creencia que te creaste al inicio, cuando solo viste una parte de esa persona.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Aprovecha estos días para dedicarte unas horas, tiempo para ti porque tienes que retomar esa parte de ti con la que te sientes cómoda, pero que has descuidado por estar sumergida en la rutina y en la inmediatez. Haz ejercicio, un tratamiento capilar, destina una parte del dinero para comprarte algo que desees: desde un helado hasta un tour full day. Pero la tranquilidad se debe instalar por estos días en tu vida.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Iniciarás un ciclo de mucha calma, bonanza y fortuna, que llegarán para ser tus aliadas. Te ayudarán a progresar en todo lo que te propongas, porque el cosmos sabe todos los sacrificios que has hecho en los últimos años. La clave será vivir al máximo este periodo sin pensar que en algún momento llegará de nuevo la austeridad que recién empezarás a dejar atrás. Concretarás una meta importante que te hará sentir orgullosa de ti.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Deja atrás las preocupaciones, levanta el ánimo, busca apoyo en tus seres queridos. Ciertamente hay dificultades que son muy angustiantes, pero cuando sientas que ya no puedes con el peso que cargas, suéltalo, déjalo a Dios o al cosmos. No puedes seguir luchando o soportando algo que ya no tiene solución, que la salida no depende de ti. Delega todo ese asunto para que puedas avanzar en otros.