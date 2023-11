Los 3 primeros días de diciembre estarán marcados por la buena suerte en el amor

Solo unos días nos separa del último mes del año, que comenzará con buen pie en materia del amor, porque se concretarán algunos objetivos en pareja d, mientras que otras vana vivir un romance. Las afortunadas son las nacidas bajo los animales del zodiaco chino: Rata, Dragón, Mono y Cerdo.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Soltera: Un hombre que te mirará mucho. Ambos quedarán cautivos y tendrás que dar el primer paso porque no puedes perderlo. Quizá no sea el amor de tu vida, pero con quien puedes pasar un tiempo bastante agradable en todos los sentidos. No pienses tanto en un futuro prometedor.

Con pareja: Estos días son propicios para que dediques parte de tu tiempo a una reunión familiar. Visítalos, llénate de ese cariño y buena vibra porque ellos y tú lo merecen. Será una forma de agradecerle por todo lo que te han dado, por ser incondicionales. Te recgocijarás.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Soltera: Quizás estés en un momento en el que no te sientas la mujer más hermosa, pero tu mismo carisma y positivismo será los que funcionarán como imanes para captar la atención de quienes te atraigan. Aprovecha esto y date la oportunidad en creer en el amor.

Con pareja: Días de celebración. Los dos festejarán un gran logro, que los hará sentir también realizados porque han luchado incansable por llegar hasta él. Ahora deberán planear qué otro objetivo están dispuestos a perseguir juntos, uniendo fuerzas.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Soltera: No es tiempo para compartir tu cama, pero sí para que te disfrutes más tiempo contigo y te des cuenta que eres una grandiosa mujer, descubrirás que te caes bien y estás construyendo una versión

Con pareja: Tu profesionalismo, buenas vibras, excelente humor y empatía te abrirán las puertas hacia un empleo magistral. Pero lo que te dejará más contenta es el gran apoyo que te recibirás de media naranja en todo este proceso, te confesará cuánto te admira, y te animará todo el tiempo.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Soltera: Si no sueltas ese miedo a que te hieran no conocerás a alguien en lo que resta del año. Hay un chico que espera por ti, que pacientemente te ha dedicado tiempo, pero tu temor lo aleja. Atrévete a amar, descubrir y sentir sin barreras mentales.

Con pareja: Contarás con tu “alma gemela” en un duro proceso que atravesarás con tu familia. Será quien te brinde ánimo y fortaleza. Si tienes alguna duda sobre su amor e incondicionalidad, pues esta será la prueba y la pasará, porque vas a querer todo con el por el fin de los tiempos.