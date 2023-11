Estas son las 8 cosas que debes sacar de casa antes de que acabe el 2023 para tener prosperidad

Ya está a punto de activarse la cuenta regresiva para que el 2023 termine y es el momento preciso para hacer una limpieza profunda de todo tipo en el hogar o el negocio, para que la prosperidad fluya sin inconvenientes. Te contamos cuáles son esas cosas que ya no deben estar más en tu hogar porque no ayudan a canalizar las energías positivas. Es posible que muchos de estos objetos tengas, incluso, hasta años que no lo usas o tienes la esperanza de repararlos, aunque en el fondo sabes que no lo harás.

Algunas claves para comenzar es tratar de aplicar parte del método de Konmari, de la japonesa Marie Kondo, que explica que no tires lo que te hace feliz, pues “la organización empieza por la eliminación” antes de comenzar a ordenar por categorías, y todo esto debe hacer pensando en qué lugar guardarás lo que te quedarás, de acuerdo con el portal web El Mueble. Así que lo ideal sería que de deshagas de los siguientes objetos, que puedes reciclar, donar o botar.

1. Táperes o loncheras en amarillas

Debes decirle adiós a esos recipientes que están demasiado deteriorados por el uso, sin tapa, los envases de plástico en los que vienen algunos alimentos, los que no cierran bien. Quédate con los que sirvan. Esta es una forma de obligarte a buscar unos nuevos y funcionales. Compra lo que necesites, evita el exceso.

2. Ollas en mal estado

En tu cocina deben algunas ollas y sartenes que no aguantan ni una calentada más por lo deterioradas que están. Es hora que le des “cristiana sepultura” y que te quedes con las mejores, y compres unas nuevas y resistentes.

3. Vajilla rota o incompleta

Esos platos astillados, tazas sin azas o armar un juego de vajilla partiendo de los restos de otras van en el sentido contrario a la prosperidad. Dónalas, quédate con lo que sirva, pues en el siguiente año, la bonanza no te faltará para que adquieras una mejor.

4. Zapatos que ya no usas

¿De qué sirve que tengas algo que ya no te pones? Hay otras personas que están necesitándolos, así que es una buena forma de ayudarlos. Así desocuparás espacio que podrás usar para otros objetos.

5. Ropa interior vieja y medias impares

Esas panties y brasier con agujeros, con la elástica desgastada o todas decoloradas, ya dieron lo que debían dar, y son un imán para la mala suerte. Bótalas y haz lo mismo con las medias impares, aunque estas las puedes usar para crear alguna marioneta si tienes niños.

6. Los medicamentos vencidos

Pasan los años y afortunadamente no te hizo falta usar esos medicamentos, por lo que vencieron, así que llegó la hora de echarlos al tacho de la basura, pues a medida que pasan los años pierden propiedades. Algunas farmacias cuentan con contenedores de reciclaje.

7. Papeles

Aquí vas a dedicar un buen tiempo, porque debes salir de esas facturas viejas, las revistas que ya no lees, ni te interesan; los papeles de regalo usados, manuales de instrucciones que jamás miraste y documentos que ya no hacen falta. Vas a liberar mucho espacio.

8. Equipos electrónicos dañados

Si tienes apego a ciertos equipos electrónicos, pues consérvalos, pero desecha en un bote ecológico los que de verdad ya no desees. Si crees que se pueden usar aún, pues dónalos. Te darás cuenta que podrás aprovechar más ese espacio.

Cuando termines, sentirás cómo el ambiente en tu casa cambiar, será mucho más liviano.