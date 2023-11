¿Cómo saber qué tan fiel es tu pareja según la numerología?

Cuando se tiene una pareja se espera tener la persona con la que pasarás el resto de tu vida, estará en las buenas y las malas, disfrutar del sexo y la compañía y formar una familia. Para que todo eso funcione se necesita confianza, amor, respeto y por sobre todas las cosas fidelidad.

Sin compromiso y sin respeto mutuo las cosas no avanzan, por eso el ser fiel es uno de los pilares que se vuelven base para saber si una dinámica de dos puede funcionar o no.

Es por eso que muchos tenemos el instinto de saber no sólo si somos compatibles o no con una persona, también tenemos ese deseo de estar seguros de que la persona que escoges como pareja te honre con la fidelidad.

La numerología, una ayuda

Y buscamos muchas maneras de saberlo, el tarot, el psicólogo, la carta astrológica, la compatibilidad de los signos y pare de contar. Pero existe la numerología, quien a base de los número se pueden descifrar con más puntualidad las características de las personas.

Para la numerología, hay una fuerte conexión entre los números y la energía del universo, incluyendo nuestra personalidad y relaciones interpersonales. Las fechas y los acontecimientos son uno de lo mismo y en ellos, la energía fluye de una determinada manera.

Es por eso que la numerología puede analizar la energía que vincula un hecho con un individuo, a partir principalmente de su fecha de nacimiento.

Es importante tener claro que cada persona cuenta con su número de vida la cual puede descifrar varias cosas de su personalidad como el hecho de saber si como pareja es fiel.

Cómo calculamos para saber si nuestra pareja es fiel

Para saber si tu pareja te es fiel de acuerdo con la numerología, es necesario hacer una operación matemática en la se debe sacar un sólo dígito.

Por ejemplo, alguien que nació el 5 de mayo de 1972, suma 5+5+1+9+7+2= 29. Entonces 2+9= 11 y 1+1= 2.

Su número de vida sería 2, mismo que nos ayudará a averiguar si es totalmente leal contigo, de acuerdo con las creencias de la astrología.

El significado de cada número

Número 1

Es una persona con deseo de conocer constantemente nuevos amantes, tener nuevas parejas y encontrar experiencias variadas.

Número 2

Su fidelidad depende 100 por ciento del cuidado y amor con su pareja, lo que significa que nutrir el lazo, asegura un compromiso total.

Número 3

Es una persona fiel mientras no sienta que son infieles con ellos, porque para ellos la reciprocidad es básica.

Número 4

La fidelidad en esencia no es su mejor opción; no son dados a ella y no es sencillo que puedan comprometerse al cien.

Número 5

Son fieles por completo, pero piensan en más personas, lo que puede ser problemático, porque de alguna forma, este también es un tipo de infidelidad.

Número 6

Serán completamente fieles cuando están enamorados, pero de no sentirlo, no es probable que sean tan devotos.

Número 7

Son fieles por naturaleza; así de simple, la fidelidad para ellos no se condiciona, no se tambalea, sino que está ahí siempre.

Número 8

Ellos suelen sentir atracción por otras personas, pero no caen en la infidelidad, ya que el respeto es primero y lo hablarán antes que traicionar.

Número 9

Seguramente sueñan con alguien que sea tan abierto como ellos, sin ‘ataduras’ sino relaciones más abiertas, así que no les gusta la fidelidad.