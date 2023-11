¿Tocamientos inapropiados? Caso de Pau Florencia ahora preocupa por sus hermanas menores

El caso de Paulina Florencia, creadora de contenido enfocada en belleza, sigue dando mucho de qué hablar, destapando situaciones cada vez más turbias.

Todo estalló cuando en un episodio del podcast “Vete a triunfar”, de la creadora de contenido mexicana, Florencia Guillot, quedó al descubierto la relación que Pau Florencia ha mantenido con Mauricio Cuevas, un hombre 15 años mayor que ella. Si bien la brecha de edad tan grande entre pareja puede no parecer un problema para muchas parejas, en este caso quedó claro que se cometió un delito que pasó desapercibido pues en el momento en el que se conocieron, ella tenía 15 años y él 30.

Bajo el título “La edad no importa”, ambos defendieron que pese a la gran diferencia, hicieron que la relación funcionara, algo que Florencia Guillot celebró sin cuestionar todas las implicaciones detrás de esa brecha.

“Sé que el tema de la diferencia de edad va a estar. No vamos a mencioanr números pero hay una diferencia de edad importante, más o menos yo le llevo entre 13 y 14 años”, dijo Mauricio. “Para que me entiendas, yo iba en secundaria, hablando cosas para pasar a prepa de ya graduarme y Mau ya chambeando, ya de oficina, godín. Realmente no teníamos nada en común”, agregó Paulina.

En el podcast, Paulina también se expresa con mucho resentimiento de su madre, señalándola de no respetar sus decisiones ni aceptar la relación con Mauricio. “Al final ya no, al final, mi mamá y yo éramos muy apegadas entonces el saber que iba a haber una tercera persona dentro de nuestra relación, siento que eso es lo que más le pudo pesar porque no era Mau (su esposo), pudo haber sido Mau, cualquier otra persona (...) Me querían poner muchas trabas”, afirma.

Internautas se dieron a la tarea de buscar más información de la pareja en sus respectivas redes sociales y encontraron que en realidad se habrían conocido en Acapulco en 2001, cuando la influencer tenía 11 años, no 15.

Las hermanas de Paulina Florencia destapan más situaciones turbias con Mauricio

Mientras el escándalo continúa y especialistas han salido a explicar todo lo que está mal en el caso y por qué debe haber acciones legales, un video pasado de Pau Florencia con sus hermanas menores ha sumado a la indignación.

De acuerdo con un video en el que las tres comparten sus experiencias como hermanas, en un momento responden a la pregunta “¿cómo se llevan con Mauricio?” a lo que señalan que: “es la persona mas chistosa”.

La influencer, quien está guiando la conversación, agrega que él siempre las sentaba en sus piernas para hacerles cosquillas, algo que llama la atención por lo inapropiado que es.

“Con ellas me acuerdo con él desde chiquitas a las dos tenerlas en las piernas en cosquillas, jugando con ellas, siempre ha sido como super niñero entonces pues sí, creció con ellas y hasta la fechas las conciente muchísimo”

La hermana menor de Pau dice: “No recuerdo mucho de cuando era chiquita pero veo las fotos y digo creo que se explican por si solas. Lo queremos muchos. Yo soy na persona super cosquilluda, apenas me tocan y me río entonces me hacía guerras de cosquillas y no eso sí no le entraba”

Las cosas comienzan a tornarse más turbias con la pregunta, “les ha gustado el mismo chavo?”, a lo que responden que “técnicamente sí”, refiriéndose a Mauricio. “Montse te lo andaba bajando cuando tenía 7 u 8 años”, recordó la hermana de Paulina.

“Montse era la más coqueta y que quería siempre estar pegada a Mau (...) Les voy a dejar una foto en la que otra otra está super puesta. Todo era Mau. En ese viaje nos fuimos con Mau, su hijo, mis hermanas, mi papá, su esposa. Fue un viaje muy familiar. Esta se la vivió colgada de Mau, abrazada así y Mau hijo estaba de un celoso que no podía de quítate y déjame a mi papá”,

Las niñas NO se tocan

Expertos en lenguaje corporal y peritos como Maryfer Centeno ya han explicado todo lo que está mal con las declaraciones de Pau Florencia y sus hermanas, señalando lo preocupante de que tengan tan normalizados esos tocamientos que hacía Mauricio cuando eran niñas.

Asimismo fue muy contundente al decir que está mal que digan que la menor “era muy coqueta” con el señor y que en la fotografía que mostró Paulina, la forma en la que él la abraza es extremadamente inapropiada porque pareciera ser una insinuación romántica.

“Hay edades en las que no coqueteas, ni siquiera tienes el desarrollo cognitivo para poder hacerlo, conforme más vemos éste caso más llama la atención la conducta tan normalizada por parte de todas ellas, más llama la atención de darnos cuenta lo permisiva que es la situación y sobre todo hacer conciencia”, señaló Centeno.