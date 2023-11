Florencia Guillot se disculpa por normalizar el grooming, pero la historia resultó ser mucho más perturbadora

Florencia Guillot entrevistó recientemente en su podcast a Mauricio Cuevas y Paulina Florencia, quienes expresaron que se conocieron cuando ella tenía 14 años y el 29, y que, tras superar muchas dificultades, su amor logró prevalecer.

La influencer vendió la historia como una de superación y de éxito, sin tomar en cuenta que el hombre decidió empezar una relación con una menor de edad, mientras que él ya se había separado y tenía un hijo.

Ante la avalancha de críticas que recibió Florencia Guillot por apoyar el grooming, que es cuando un adulto empieza a tratar a un menor de edad con la finalidad de acostarse con este o tener una relación, la influencer ofreció varios comunicados disculpándose.

Mauricio Cuevas conoció a Paulina Florencia cuando ella tenía 11 años de edad

Florencia Guillot primero compartió un comunicado disculpándose por todos los que se sintieron afectados por su podcast “Vete a triunfar”, para luego emitir un emitió casi llorando mientras se volvía a disculpar, sin embargo, aclaró que no dejará de hacer su contenido.

“Les quiero pedir una disculpa si con mi último episodio de ‘Vete a triunfar’ dañé o perjudiqué a alguien, la verdad es que mi intención nunca fue perjudicar o lastimar a nadie o transmitir un mal mensaje”, expresó la influencer.

Sin embargo, Florencia Guillot no aceptó en ningún momento que lo que hizo estuvo mal, pues lo que contaron Mauricio Cuevas y Paulina Florencia en su podcast reveló cómo el hombre la fue alejando de sus familiares y amigos, que no veían con buenos ojos su relación.

De hecho, pintaron a la mamá de la chica como la mala del cuento, pues intentó separarlos, “lo que llevó a que Paulina se saliera de su casa al cumplir los 18 años”, mencionó Mauricio Cuevas.

No puedes romantizar la pedofilia, sobre todo en un país como Mexico que tiene los mas altos índices en trafico de niños.

No obstante, los usuarios comenzaron a investigar y, de acuerdo con las fechas que compartió la pareja de cuando se conoció en un viaje, Mauricio Cuevas en realidad conoció a Paulina Florencia, quien nació en 1990, cuando ella apenas tenía once años de edad y no catorce, y el sujeto sí tendría casi 30 en ese momento, lo que sería un caso de pederastia que fue normalizado por la influencer.