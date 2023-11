Patrick Dempsey no solo es sexy, también es el esposo “perfecto” y con esto lo demuestra

Patrick Dempsey no solo es sexy, también es el esposo perfecto El actor está casado con la estilista Jillian Fink desde el 1999. Tienen tres hijos. (Instagram @patrickdempsey)

El actor Patrick Dempsey pensó que le estaban jugando una broma cuando, esta semana, lo llamaron de la revista People para decirle que lo eligieron como el hombre más sexy de este año. No podía creer que a sus 57 años estuviera despertando pasiones como Henry Cavill o Chris Hemsworth, pero él se ganó su puesto tras su paso por la aclamada serie Grey’s Anatomy, donde se terminó de robar los corazones de la fanaticada.

“Estaba completamente en shock(...) Me alegra que esté pasando en este punto de mi vida. Es bonito tener el reconocimiento y ciertamente mi ego se eleva un poco, pero me da la plataforma de usarlo para algo positivo”, confesó a la revista, en la que apareció en la portada.

Dempsey no solo es sexy, también es “perfecto”. El próximo 25 de diciembre se estrenará la película Ferrari, que protagonizará con Penélope Cruz, pues interpreta al piloto de la F1, Piero Taluffi. Pero, además, de seguir con su exitosa carrera, también tiene un idílico matrimonio de 24 años, que se mantiene vivo, y una estupenda familia que la completan sus tres hijos: Talula, de 21 años, y los gemelos Sullivan y Darby, de 16.

El esposo perfecto

Patrick supo que Jillian Fink era la mujer de su vida cuando la vio por primera vez: “En el momento en que la vi. Entré donde ella estaba trabajando, la miré al otro lado de la habitación y quedé impresionado”. El 31 de julio de 1999 juró amarla por el resto de su vida y hasta ahora ha sido así, aunque tuvieron una breve pausa cuando llevaban 15 años de relación. Sin embargo, el amor entre ellos triunfó.

En enero del 2015, la pareja sorprendió al mundo del espectáculo al anunciar que se divorciarían por de diferencias irreconciliables. Él, presuntamente, le había sido infiel una de sus compañeras de reparto de la popular serie médica. Pero, él se dio cuenta del gran error y luchó hasta el final para volver a conquistar a Jillian, ganarse de nuevo la confianza que botó.

En noviembre del 2016 se dieron de nuevo una oportunidad, y hasta este 9 de noviembre no han dejado de amarse. ¿Cuál ha sido su secreto? Pues él afirmó a People que trata “de ser una mejor persona cada día y estar presente, y escuchar cuáles son las necesidades de la familia y atender desde esa perspectiva”.

Ambos disfrutan del buen humor que los caracteriza, y Dempsey valora el trabajo que hace su esposa, quien es maquilladora y ,además, también incursionó recientemente en el mundo de los negocios al abrir su propia marca de belleza. “Ella siempre me ha inspirado”, expresó con orgullo el actor, quien también afirmó que Jillian siempre está pendiente de su cuidado personal, especialmente de su cabello.

Y relató que, para la sesión de fotos para la portada de People, le tomó cuatro horas dejar una cabellera envidiable a su esposo. Pese a que son completamente distintos, han logrado mantener un equilibrio: “A mí me encanta el frío y la lluvia y a ella le encanta el sol y la playa. Somos completamente opuestos, y tengo que decir que ella me obligará a hacer cosas que nunca quiero hacer y 9 de cada 10 veces tiene toda la razón. Entonces ella me aguanta”. Sin dudas, es el esposo que todas queremos.