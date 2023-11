La lluvia de estrellas vienen con buenas noticias para estos signos hasta el 13 de noviembre

Desde el pasado 20 de octubre y hasta el próximo 10 de diciembre, la lluvia de estrella Táuridas estarán activas en el firmamento. Sin embargo, este 12 de noviembre tendrán su punto más álgido durante la Luna nueva, por lo que se pondrán ver y traerán buenas noticias para Géminis, Leo, Libra, Sagitario y Acuario.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

La lluvia de estrellas te traerá un gran amor, si aún no lo tienes, por el que lucharás y te aferrarás porque ambos han estado esperando este momento. La felicidad no cabrá en tu pecho, se notará en tu mirada. Será un hombre muy valioso, que sabrá darte calidad de vida. Pero si ya tienes el corazón ocupado, es posible, que este idilio se fortalezca porque los dos están dispuestos a sacrificar, sin desvirtuar la personalidad del otro, para llegar lejos.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Te destacarás en el trabajo, serás la empleada del mes y todo esto porque tu poder de convencimiento permitirá cerrar grandes tratos o negocios que incrementarán las ganancias de la empresa. Será todo un logro, porque tienes muchos meses dedicándole tiempo y esmero a este tipo de acciones y habías fracasado en los intentos por situaciones ajenas a tu voluntad. Ahora todas las condiciones estarán dadas para que puedas destacarte y finiquitar este importante proceso comercial.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Por algunos días o semanas, la rutina quedará fuera de tu vida. Te permitirás descansar, darle la pausa al cuerpo que te lo está gritando desde hace varias semanas. Habrá viajes en puerta, que disfrutarás al máximo, porque además gozarás de muy buena compañía. También habrá tiempo para relajarte desde de casa, sentarte y hacer nada. Al principio te sentirás un poco incómoda, ya que estás acostumbrada a la actividad perenne, pero luego amarás esos minutos de paz.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Has trabajado muy duro últimamente y no has visto el fruto de ello, pero con la Táuridas, todo cambiará, porque todo ese dinero atrasado comenzará a llegar a tu cuenta o tu bolsillo, dándote así la oportunidad de terminar de concretar algunas asuntos pendientes, saldar deudas y darte un poco de cariño como recompensa por el sacrificio que has hecho. Solo debes jerarquizar tus prioridades para que este dinero no desaparezca rápidamente, sino que represente una inversión.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Si ya no estás a gusto con tu empleo, pues es el momento perfecto para que inicies tu vida laboral en otras latitudes. Quítate el miedo y atrévete a buscar más allá de lo que tienes, aunque debes estar dispuestas a ceder en algunos aspectos, que representarán un costo-beneficio. Hay oportunidades que están muy cerca de ti, analízalas. Una opción es que realices todas las diligencias para un nuevo trabajo, y cuando lo tengas seguro, pues renuncias al que tienes.