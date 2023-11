El consejo que debe escuchar cada signo para potenciar la suerte del 7 y al 13 de noviembre

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tienes que definir qué es lo que quieres y qué estás dispuesta a sacrificar para conseguirlo, de esta forma la motivación se activará y la buena suerte comenzará a fluir hacia ti sin que nada ni nadie la detenga.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Cultivar los hábitos y la disciplina te ayudarán a mantenerte enfocada en lo que quieres para tu vida, qué de debes sacar de ella y replantearte de vez en cuando lo que quieres. Debes ser constante, aunque las adversidades quieran destruirte.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Aprende continuamente, es una premisa que jamás se puede pasar por alto porque la educación ni empieza, ni termina en la escuela. Es un largo proceso que culmina cuando uno se muere. El conocimiento te abrirá muchas puertas y presentará oportunidades de oro.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

La resiliencia es una virtud que no todos tienen, pero que también se puede forjar, porque la vida está lleva de adversidades, que se deben y tienen que saltar. Al aprender a identificar todo lo positivo que hay en medio de esa tormenta, las situaciones se comenzarán a tornar más fáciles.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

El saber transmitir un mensaje muchísimas veces es la clave de todo, por eso hay que tener una comunicación asertiva, que vaya de la mano de la empatía, para llegar lejos y cosechar grandes amistades y contactos que te brindarán apoyo en el futuro.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Cuida tu salud porque el éxito no se limita solo a los logros profesionales. Asegúrate de cuidar tu salud física, mental y emocional para mantener un equilibrio sostenible. Teniendo un balance entre estas tres aristas de tu vida, la suerte llega sin llamarla.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Toma riesgos calculados. El éxito a menudo requiere asumir riesgos, pero es importante evaluar y minimizar esos riesgos en la medida de lo posible. No se trata de lanzarte a la incertidumbre a ver qué sucede, pero sí evitar que el miedo te paralice por completo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Deja de procrastinar y gestiona tu tiempo eficazmente, esto lo lograrás aprendiendo a priorizar tareas y a gestionar tus minutos tiempo de manera eficiente. Esto te permitirá ser más productivo y enfocarte en lo que realmente importa. Además, tendrás momentos para ti.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Si quieres que la buena suerte de abrace, pues tienes que adoptar una mentalidad de crecimiento, empezar a creer en la capacidad de aprender, crecer y desarrollarte. Esto te ayudará a superar obstáculos y a abrazar el cambio. Creer en ti es fundamental.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Sé fiel a ti misma, no te engañes con falsas promesas que sabes que no podrás cumplir, no te engañes ni permitas que otros lo hagan contigo. Fija límites a los abusadores y valora cada centímetro de ti. Esto incluye dejar de lado el autosaboteo y la autocrítica dura.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Crea una red de apoyo, y para eso es necesario que cultives relaciones sólidas con personas que te apoyen, te inspiren y te desafíen a crecer. Eso incluye a tu familia y allegados, por lo que si notas que en vez de sumar, restan, pues entonces diles chao y busca quien te edifique.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

En vez de esperar a que las cosas sucedan, toma la iniciativa para hacer que ocurran. Se proactiva, dinámica. Mantener este ritmo hará que todas las energías se comiencen a mover hacia ti y las que ya están en tu vida, fluyan, liberando las que ya no te hacen falta.