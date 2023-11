“Ojalá todos fueran como tú”: Influencer regala fajos de dinero a damnificados de Acapulco

Roberto González Manso, mejor conocido como HotSpanish, es uno de los creadores de contenido mexicanos con más fama luego de viralizarse con los distintos retos que realiza en las calles a cambio de regalarles dinero. Sin embargo, ahora ha decidido usar sus influencias para ayudar a los damnificados de Acapulco luego del caos que ocasionó el huracán Otis.

El mexicano decidió cambiar su contenido y en lugar de proponer retos, ofreció billetes quienes estuvieran dispuestos a acompañarlo a llevar comida a las personas afectadas en la región. Aunque muchos han elogiado sus acciones, otros consideran que no ha sido de muy buena fe.

El poderoso ciclón causó gran conmoción en Méxito tras los estragos causados en Acapulco dejando a muchas personas sin sus hogares y con perdidas millonarias, pero hasta el momento son pocos los influencers que han puesto manos a la obra para ayudar a las víctimas de Otis.

El gesto del influencer que divide opiniones

A través de las redes sociales se pudo conocer la labor que ha forjado el conocido como HotSpanish luego que apareciera un video con el título: “Millonario regala fajos de billetes y comida a personas necesitadas de Acapulco”.

En la filmación se puede ver al influencer buscando personas en la calle que lo acompañaran a Guerrero y para motivarlos les ofreció mil pesos; aunque la mayoría no aceptó, hubo un joven que se animó.

Luego de reunir a un grupo, el creador de contenido se pudo ver comprando víveres en un supermercado y guardó la comida en decenas de bolsas verdes. Una vez que estuvieron listas las provisiones, el influencer salió en una camioneta desde Guadalajara, Jalisco, hacia Acapulco.

Según se pudo conocer fueron un total de 10 horas con 25 minutos de trayecto y una vez en el sitio grabaron la entrega de despensa pero también de fajos de billetes en las colonias más afectadas de Acapulco.

Distintas personas fueron grabadas recibiendo la ayuda mientras le agradecían su noble labor y más allá del dinero, valoraron el contar con despensa, pues es lo que aseguran que más necesitan.

“Lo que estás haciendo por Acapulco porque de verdad, aunque yo traiga mi camioneta, estamos perdidos. Yo ni lo conozco, me imagino que eres un youtuber por lo que traes, pero quiero decirte que ahorita el dinero no vale, vale esto la despensa, el agua, la luz, no tenemos nada. Muchas gracias, ojalá todos los influencers vinieran a Acapulco a dejar despensa”, le dijo una señora.

Si bien, las víctimas se mostraron felices por su acompañamiento, en redes lo tunden por presuntamente aprovechar la situación para monetizar, pues aseguran que si de verdad quisiera ayudar sin nada a cambio no hubiera grabado y publicado.

Pese a las criticas, él se mostró feliz por el trabajo realizado pese al cansancio por las horas de viaje e invitó a que otros influencers se sumen a las labores de ayuda.

“Ando bien desvelado de este viaje amigos sin parar, más de 24 horas viajando ida y vuelta pero valió pena ver esas sonrisas de las personas que recibieron apoyo. Espero se sumen otros influencers ayudar también. Ánimo Acapulco”, escribió.