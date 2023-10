Inician búsqueda de Margarita Portillo, viuda de Andrés García, tras el paso del huracán Otis

Margarita Portillo, viuda de Andrés García no ha sido localizada tras el paso del huracán Otis. (Foto: Instagram.)

Margarita Portillo se volvió más popular en los últimos días de vida de Andrés García, quien murió el pasado 4 de abril, en Acapulco, Guerreo. La viuda del actor fue la mujer más cercana al artista y cuidó de él hasta sus últimos días; incluso fue señalada por el tema de la herencia.

Ahora, vuelve a hacer noticia porque personas cercanas a la viuda se han mostrado preocupados al no tener noticias de Margarita Portillo, quien se encontraba en Acapulco.

El huracán Otis pegó el 25 de octubre en la costa de Guerreo causando fuertes afectaciones en uno de los lugares más visitados por turistas y algunos famosos.

¿Dónde vive Margarita Portillo?

Margarita Portillo y Andrés García vivían en “El Paraíso” en la bahía de Acapulco. Hasta el momentos. se desconoce en qué estado quedó la residencia tras el paso del huracán.

“Tampoco he tenido respuesta, he estado insistiéndole mucho unos compañeros míos, amigos míos de Monterrey que tenemos amistad en común hemos estado pendiente de ella y amistades que tiene ella en Acapulco que tampoco hemos podido contactarlos. “Pero por el momento no sabemos nada”, comentó Arturo Carmona para el programa De Primera Mano.